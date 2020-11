Gritos de ¡Fuera, fuera! a Sánchez en su vista al Hospital de La Paz de Madrid sin informar ni Ayuso ni Almeida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con gritos de ¡Fuera, fuera! y abucheos en su visita este viernes a la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital de La Paz de Madrid para conocer el desarrollo de sus proyectos frente a la covid-19. Este hospital depende de la Consejería de Sanidad de la comunidad madrileña, pero Sánchez no ha informado de su visita ni a la presidenta Díaz Ayuso ni al alcalde Martínez-Almeida.

Sánchez, que visitaba el centro junto con los ministros de Ciencia, Pedro Duque, y Sanidad, Salvador Illa, ha llegado al centro hospitalario en su coche oficial acompañado por éste último.

Al bajarse del vehículo y encaminarse a pie a la puerta del hospital bajo la lluvia, los ciudadanos le han increpado con gritos de «fuera, fuera».

Minutos antes del presidente del Gobierno, llegaba a La Paz por iniciativa propia y son ser informado previamente por Moncloa de la visita de Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha aprovechado para saludar al público que le esperaba con aplausos.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le comunicara su visita de este viernes al hospital Universitario La Paz de la capital, a la que él mismo solicitó acompañarle por «cortesía institucional».

«No hemos tenido constancia formal de que el presidente venía al hospital, no hemos recibido ninguna comunicación, pero me parecía importante (acudir) como alcalde de Madrid a pesar de no haber sido invitado», ha dicho Almeida en declaraciones a los medios a su salida del centro.

El alcalde y portavoz nacional del PP ha recalcado su interés en asistir a la visita de Sánchez a La Paz al ser «la primera vez que el presidente de Gobierno pisa un hospital de Madrid durante todos estos meses de drama y tragedia que hemos vivido».

«Que no haya sido invitado no quiere decir que no tengamos la cortesía institucional con él para acompañarle», ha añadido Almeida, que ha sido recibido con aplausos del público a su llegada al centro mientras Sánchez ha sido increpado por una veintena de ciudadanos con gritos de «fuera, fuera».

Por ello, solicitó a Presidencia de Gobierno acudir a la visita tras tener conocimiento de la misma por la agenda del presidente y canceló su presencia en la presentación de la 26 edición de los Premios José María Forqué prevista este viernes por la mañana en el Ayuntamiento de Madrid.

Almeida también ha cuestionado que Sánchez visite La Paz este viernes cuando no está presente en Madrid la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que continúa de viaje en Barcelona, donde se ha reunido con entidades contrarias a la inmersión lingüística en la escuela y con representantes del sector de la hostelería, entre otros, y ha denunciado la armonización fiscal que prevé el Gobierno.

El alcalde considera que Sánchez debería haber valorado la opción de invitar a Ayuso a una visita a un hospital madrileño, pero ha señalado que prefieren no ser «malpensados» sino «corteses» y por eso decidió acudir él pese a no haber sido convocado tampoco.

En el acto no le ha dicho nada al respecto a Sánchez porque cree que «no era el momento de los reproches» sino de «atender y escuchar a los profesionales» sanitarios.