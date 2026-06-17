Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia clausuran la octava promoción del programa UMU Business Talent 2026

Grupo Fuertes y la Universidad de Murcia (UMU) han entregado los diplomas a los 19 alumnos de las distintas titulaciones de la Facultad de Economía y Empresa que han participado en la octava edición del programa formativo UMU Business Talent 2026, de la Cátedra de Excelencia Empresarial de Grupo Fuertes, de la Universidad de Murcia.

Durante la clausura, los alumnos, acompañados por el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, Pedro J. Cuestas, y miembros de su equipo decanal, han visitado las instalaciones de El Pozo Alimentación, en Alhama de Murcia, donde han sido recibidos por el presidente de la compañía, Tomás Fuertes.

Durante el encuentro, los participantes, además de la visita institucional, han tenido la oportunidad de acercarse a la labor del directivo de una corporación de la dimensión de Grupo Fuertes, entrando en contacto con directivos y responsables de distintos ámbitos de gestión dentro de la organización, destacando los conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo del programa formativo.

El programa Business Talent, de nueve semanas de duración, es una de las líneas de trabajo más relevantes de las realizadas en el marco de la Cátedra de Excelencia Empresarial de Grupo Fuertes y UMU. Su objetivo es potenciar las habilidades de los estudiantes y facilitar su incorporación al mundo laboral. Esta iniciativa se completa con la realización de prácticas en empresas de Grupo Fuertes de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la UMU, participación en el proyecto de innovación LAB19 de Grupo Fuertes, la participación en programas de desarrollo internacional para la búsqueda de la excelencia empresarial y la realización de investigaciones y estudios.

Esta iniciativa está dirigida al desarrollo del talento empresarial entre los alumnos de últimos cursos de los grados de Facultad de Economía y Empresa, fortaleciendo y desarrollando habilidades blandas (habilidades sociales, comunicación, lenguaje, hábitos personales, etc.) entre los estudiantes, al mismo tiempo que se les introduce en la dinámica de toma de decisiones en el ámbito empresarial y en la utilización de sistemas ERP SAP. La participación en el programa es gratuita para los estudiantes, que son seleccionados entre los más de 50 estudiantes que solicitan participar cada año.

Grupo Fuertes tiene constituidas dos cátedras en la UMU, la vinculada a la Facultad de Economía y Empresa, y otra de Seguridad y Sostenibilidad Alimentaria, de la Facultad de Veterinaria. Ambas tienen como fin fomentar la innovación e internacionalización, y aplicar los resultados del conocimiento generado a la actividad empresarial. Estas actuaciones son un ejemplo de la estrecha y fructífera relación entre la compañía y la institución universitaria docente en el ámbito de la I+D+i.