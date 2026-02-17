Helvetia Caser designa a Jorge Márquez como director de Inversiones

Helvetia Caser ha incorporado a Jorge Márquez como nuevo director de Inversiones con el objetivo de consolidar su estrategia financiera y apoyar un crecimiento sostenible. Desde este puesto, Márquez se encargará de coordinar el área de Inversiones en las distintas líneas de negocio en España y asumirá la responsabilidad sobre la gestión y la evolución de las carteras locales. También trabajará en estrecha relación con los equipos regionales y en la integración con el modelo de Group Investment Management del grupo.

La compañía destaca que este movimiento refuerza su enfoque en una gestión inversora prudente, ajustada al perfil de riesgo y orientada a generar valor sostenible para clientes y asegurados.

El volumen de activos bajo la supervisión de Jorge Márquez dentro del perímetro de Helvetia Caser alcanza los 5.441 millones de euros, de acuerdo con los informes de situación financiera y solvencia de 2024. De esa cantidad, 4.721 millones pertenecen a Caser y 720 millones a Helvetia. La composición de la cartera muestra un sesgo conservador, con un claro predominio de la renta fija, ya que los bonos suman 4.308 millones de euros, alrededor del 80% del total.

La inversión en fondos representa 235 millones de euros, aproximadamente un 4,3% del patrimonio gestionado. De este importe, 184 millones corresponden a Caser y 51 millones a Helvetia.

En cuanto a los activos ligados a contratos vinculados a índices y fondos, el total asciende a 319 millones de euros, repartidos entre 187 millones en Helvetia y 132 millones en Caser. Estos importes no se integran en la cartera de inversión tradicional, dado que están asociados a productos donde el riesgo de mercado lo asume el tomador.