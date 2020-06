Henkel redobla su compromiso con la sostenibilidad

Con motivo del Día Mundial del Medioambiente, celebrado el pasado 5 de junio, Henkel ha expresado un año más su compromiso con el planeta compartiendo los avances en su estrategia de sostenibilidad global y sus ambiciosos objetivos de packaging sostenible y protección del clima.

Henkel pretende ser tres veces más eficiente en 2030 en sus actividades de negocio con respecto a la huella medioambiental que genera. Éste es el eje central de la estrategia de sostenibilidad de Henkel. A finales de 2019, Henkel aumentó su eficiencia total en un 56% (en comparación con 2010).

Durante 2019, Henkel logró alcanzar tres objetivos que estaban previstos para 2020:

Además, el consumo de agua por tonelada de producto se redujo en un 28% en comparación con 2010. Esto significa que el objetivo del 30% para 2020 está prácticamente al alcance.

A finales de 2019, el 85% del packaging de Henkel era reciclable o reutilizable*. La proporción de plástico reciclado en el packaging de los productos de consumo de Henkel en Europa aumentó al 12%.

Impacto social positivo en las comunidades

Contribuir al progreso social es una de las seis áreas clave de la estrategia de sostenibilidad de Henkel. Para el 2025, Henkel quiere mejorar aún más su impacto social positivo en las comunidades, a través de un abastecimiento 100% responsable, aprovechando a sus más de 50.000 empleados – que han sido formados como embajadores de sostenibilidad – y ayudando a mejorar 20 millones de vidas en todo el mundo.

Adicionalmente, para paliar los efectos de la crisis provocada por la Covid-19, Henkel ha lanzado un programa de solidaridad a nivel global y local, a través del cual ha donado 2 millones de euros al fondo COVID-19 de la OMS y de la Fundación de la ONU, y a otras organizaciones seleccionadas, y 5 millones de unidades de productos de higiene personal y del hogar en todo el mundo. En España, la compañía apoya a diferentes iniciativas y proyectos, donando más de 40.000 litros de lejía y más de 50.000 productos de higiene personal para el Plan Cruz Roja RESPONDE; 80.000 guantes para hospitales cercanos y clientes de la distribución; 10.000 productos de cuidado del hogar al Banco de Productos No Alimentarios La Nau; y 20.000 euros a Leitat para la investigación del Covid-19.

Suministro responsable

Henkel mantiene un intenso diálogo con sus proveedores para promover prácticas sostenibles y el respeto de los derechos humanos en toda la cadena de valor. El elemento clave de la estrategia de abastecimiento responsable de Henkel es un proceso de seis etapas, que se utiliza para evaluar el desempeño de sostenibilidad de sus proveedores, y que está firmemente integrado en las actividades de compra de la compañía. En 2019, la compañía ha cubierto alrededor del 86% de su volumen de compras en las áreas de embalaje, materias primas y fabricación por contrato.

Un claro ejemplo del compromiso de Henkel con el aprovisionamiento responsable es Together for Sustainability – The Chemical Initiative for Sustainable Supply Chains (TfS), que fue cofundada por Henkel en 2011. En la iniciativa, 23 socios de toda la industria química unen fuerzas para armonizar procesos de gestión de la cadena de suministro cada vez más complejos en cuanto a sostenibilidad. Los elementos centrales de la iniciativa TfS son auditorías y evaluaciones en línea, realizadas por compañías seleccionadas, auditorías independientes y EcoVadis, un proveedor de servicios especializado en análisis de sostenibilidad.