Horarios previsibles y estabilidad: la palanca que puede atraer a 9 de cada 10 jóvenes a la hostelería

Fundación Cruzcampo, brazo social de HEINEKEN España y la fundación cervecera más longeva de España, ha presentado hoy junto con la Cámara de Comercio de Sevilla el II Barómetro sobre Hostelería (ver y descargar estudio aquí), un estudio que analiza cómo los jóvenes de la Generación Z perciben el sector como oportunidad para trabajar y desarrollar su carrera profesional. Presentado en el marco del Foro HR Host Revolution—que Fundación Cruzcampo impulsa junto a la Cámara de Comercio de Sevilla dentro de su alianza estratégica por la empleabilidad—, el estudio busca detectar nuevas tendencias entre la Generación Z para un sector que en España es un motor económico que concentra a más de 300.000 establecimientos y llega a emplear a casi 2 millones de personas.

A partir del análisis de expectativas, motivaciones y frenos, el Barómetro agrupa en tres grandes áreas los factores que hoy redefinen la relación entre la Gen Z y la hostelería:

Mejores condiciones y planificación, claves de la hostelería Z. Aunque los jóvenes no rechazan el esfuerzo, sí exigen marco y previsibilidad. Así, casi 9 de cada 10 jóvenes considera fundamental contar con horarios y turnos más previsibles. No obstante, el estudio destaca que la experiencia acumulada en el sector corrige la percepción inicial: quienes han trabajado en él lo valoran con un 6/10, frente a la atracción inicial de 4,1/10. La clave está en ordenar la intensidad, no en reducirla.

Aprendizaje real y progresión visible: de tarea a profesión. La Generación Z quiere competencias, no solo turnos. El 87% considera esencial reforzar la formación, 3 de cada 4 pide más planes formativos, y el 86% quiere especializarse en perfiles concretos como coctelería, sumillería, barista o gestión de sala. Además, el 85% reclama planes de carrera definidos.

La investigación destaca además el potencial formativo del sector. El 74% de los jóvenes cree que trabajar en hostelería permite desarrollar habilidades profesionales muy valiosas, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo en equipo, maridaje, gestión y calidad del producto, el trato con clientes, la resolución de problemas o la empatía. Cuando el sector muestra una ruta clara —aprender, progresar, especializarse— aumenta su capacidad de atracción de talento entre este sector de la población.

Liderazgo que acompaña y equipos que sostienen: pertenecer importa. Otro de los elementos que más influyen en la percepción del sector es el acompañamiento profesional. El 88% de los jóvenes considera importante contar con tutores o personas que orienten a los nuevos trabajadores y el 87% requiere un mayor liderazgo de sus empleadores a nivel de formación, reconocimiento y orientación profesional, lo que refleja que la Generación Z no busca únicamente un empleo, sino también aprendizaje y acompañamiento en sus primeros pasos profesionales.

Un sector con mayor prestigio. El 85% de los jóvenes considera importante que socialmente se otorgue un mayor prestigio laboral a la hostelería, mientras que el 76% cree que escuchar testimonios de jóvenes a los que les va bien profesionalmente en el sector ayuda a acercarse a él. Aunque la Generación Z no cuestiona la utilidad social de la hostelería, sí identifica la falta de reconocimiento y reputación como uno de los principales frenos para elegirla como proyecto profesional a largo plazo.

El estudio identifica también algunos de los grandes valores que los propios jóvenes reconocen en la hostelería. El 83% valora que es un sector económico esencial para la sociedad española y el 79% afirma que fomenta las relaciones humanas, en un contexto cada vez más digitalizado. Asimismo, el 78% afirma que es un trabajo dinámico y creativo y el 73% afirma que uno de los mayores atractivos de la hostelería es “hacer feliz a la gente”, lo que conecta con la dimensión social y relacional de esta actividad.

“Desde hace más de 30 años, en Fundación Cruzcampo trabajamos para ofrecer formación en la hostelería y contribuir a la profesionalización de un sector clave para nuestro país. Este Barómetro pone cifras a un reto fundamental: el atractivo de la hostelería para captar talento joven, una reflexión que interpela a todo el sector. Desde Fundación Cruzcampo y HEINEKEN España creemos que solo desde la colaboración entre empresas, hosteleros e instituciones podremos mejorar la empleabilidad de los jóvenes y consolidar el prestigio de la hostelería como una opción laboral sólida y con futuro,” afirma Carmen Ponce, presidenta de la Fundación Cruzcampo.

Por su parte, el director gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Salvador Fernández, ha añadido: «Este foro es un espacio de referencia donde reflexionar y debatir sobre los retos y oportunidades de un sector estratégico para la economía sevillana. Este evento reafirma el propósito de convertir el talento en motor de la excelencia hostelera, conectando a empresarios con expertos en innovación y gestión. Y todo gracias a la alianza de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Cruzcampo, que renuevan una vez más su compromiso con la hostelería».

Foro HR Host Revolution

El II Foro HR Host Revolution, celebrado hoy en Sevilla y organizado por la Fundación Cruzcampo junto a la Cámara de Comercio de Sevilla, ha reunido a propietarios y gerentes, responsables de Recursos Humanos, instituciones y profesionales del sector hostelero para reflexionar sobre los grandes retos del talento, la profesionalización y la transformación del sector.

La jornada ha contado con la presencia de Elena Baena, directora General de Ordenación del Turismo y la Hostelería de la Junta de Andalucia, así como con la participación de chefs y hosteleros de referencia como Elena Arzak, Juan Diego Sandoval, José Manuel Montalvo, Genaro Pedreira, Fernando Cabello o Raúl Cueto, junto a representantes del ámbito empresarial y sectorial como Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, y expertos en experiencia de sala y servicio como Rafael Bellido, presidente de la Unión Española de Sumilleres; Ángela Royo, CEO & Fundadora de BAYA; Gonzalo Parras, coordinador del Área de Conocimiento de Sala y Servicio en Basque Culinary Center: Alfonso Martín Delgado, profesor de servicios de restauración Escuela MOM Culinary; y Roberto Ruiz Rúa; consultor de Inteligencia Emocional Hostelería.

El programa ha abordado, a través de ponencias, mesas redondas y paneles de expertos, cuestiones clave como la presentación del II Barómetro sobre Hostelería, el papel de la sala como motor del cambio, los nuevos modelos de liderazgo y el impacto de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión de personas, con la participación de especialistas como Elena Méndez, directora de enEvolución; Iván Seldas, Commerce D&T de HEINEKEN España; David Serrano, gerente de Es.cultura; José Luis Tallón, director de Ediciones Digitales Siglo 21; bajo la moderación de Monica Zai, directora de People de HEINEKEN España. El foro, presentado por Álvaro Moreno de la Santa, ha reafirmado su vocación de impulsar un cambio real en la hostelería, conectando a empresas, profesionales, instituciones y expertos en innovación y talento para consolidar al sector como una opción laboral más atractiva, profesional y con recorrido de futuro.

HEINEKEN España, del lado del sector hostelero

El II Barómetro aporta una mirada experta y contrastada al futuro de la hostelería, reforzando el compromiso de HEINEKEN España y de su Fundación Cruzcampo con sus más de 125.000 clientes y con un sector más fuerte y competitivo, en línea con su posicionamiento Mundialmente Locales. Un compromiso al que se suma el impulso a la profesionalización de la hostelería, apoyando el papel que desempeña la Fundación Cruzcampo como dinamizadora del empleo de calidad desde hace tres décadas, con un foco especial en las nuevas generaciones de hosteleros que garantizarán su futuro.