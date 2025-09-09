HSBC AM lanza Horizon Private Equity, su primera estrategia evergreen en capital privado

HSBC Asset Management (HSBC AM) ha anunciado el lanzamiento de Horizon Private Equity, su primera estrategia evergreen, diseñada para ampliar el acceso a inversiones de capital privado tanto a clientes institucionales como a inversores privados elegibles.

A diferencia de los fondos tradicionales de estructura cerrada, Horizon adopta un formato abierto que ofrece más ventanas de liquidez, horizontes de inversión más cortos y un umbral de entrada más bajo. La estrategia se centra en oportunidades secundarias y coinversiones seleccionadas con un enfoque de alta convicción.

“Las estrategias evergreen representan una evolución significativa en la inversión en capital privado, al combinar el potencial de valor a largo plazo de los mercados privados con la flexibilidad y accesibilidad que habitualmente asociamos a estrategias líquidas”, explicó William Benjamin, Head of Alternative Solutions en HSBC AM.

Exposición diversificada a 10.000 compañías de HSBC

Horizon arranca con capital institucional de HSBC, lo que permite a los inversores acceder a una cartera ya existente compuesta por unas 10.000 empresas valoradas en más de 477 millones de dólares. La cartera incluye compañías de sectores como tecnología, salud, consumo discrecional y servicios financieros, y está diversificada por sectores y por antigüedad de las inversiones.

La estrategia estará disponible para clientes en Reino Unido, Europa, Asia y Oriente Medio. Además, complementará la gama de mercados privados de HSBC AM, que incluye la serie anual de fondos cerrados Vision, especializada en private equity, capital riesgo e inversión de impacto.

“Con Horizon buscamos abrir la puerta del capital privado a un público más amplio de inversores, ofreciéndoles participar en la creación de valor a largo plazo a través de una cartera diversificada y con convicción”, añadió Benjamin.