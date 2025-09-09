HSBC Asset Management (HSBC AM) ha anunciado el lanzamiento de Horizon Private Equity, su primera estrategia evergreen, diseñada para ampliar el acceso a inversiones de capital privado tanto a clientes institucionales como a inversores privados elegibles.
A diferencia de los fondos tradicionales de estructura cerrada, Horizon adopta un formato abierto que ofrece más ventanas de liquidez, horizontes de inversión más cortos y un umbral de entrada más bajo. La estrategia se centra en oportunidades secundarias y coinversiones seleccionadas con un enfoque de alta convicción.
“Las estrategias evergreen representan una evolución significativa en la inversión en capital privado, al combinar el potencial de valor a largo plazo de los mercados privados con la flexibilidad y accesibilidad que habitualmente asociamos a estrategias líquidas”, explicó William Benjamin, Head of Alternative Solutions en HSBC AM.
Exposición diversificada a 10.000 compañías de HSBC
Horizon arranca con capital institucional de HSBC, lo que permite a los inversores acceder a una cartera ya existente compuesta por unas 10.000 empresas valoradas en más de 477 millones de dólares. La cartera incluye compañías de sectores como tecnología, salud, consumo discrecional y servicios financieros, y está diversificada por sectores y por antigüedad de las inversiones.
La estrategia estará disponible para clientes en Reino Unido, Europa, Asia y Oriente Medio. Además, complementará la gama de mercados privados de HSBC AM, que incluye la serie anual de fondos cerrados Vision, especializada en private equity, capital riesgo e inversión de impacto.
“Con Horizon buscamos abrir la puerta del capital privado a un público más amplio de inversores, ofreciéndoles participar en la creación de valor a largo plazo a través de una cartera diversificada y con convicción”, añadió Benjamin.