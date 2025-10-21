Ibercaja Gestión eleva un 9,5% su patrimonio gestionado

El patrimonio gestionado por Ibercaja Gestión superó los 28.200 millones de euros a finales de septiembre, lo que supone un incremento del 9,5 % sobre el volumen administrado al cierre del pasado año.

Según ha informado este la entidad, este incremento ha venido acompañado de un crecimiento en la cifra de partícipes en este periodo, más de 7.400, por lo que se superan los 260.000 a cierre de septiembre.

Con respecto a un año antes el aumento del patrimonio gestionado por Ibercaja Gestión es del 12,6 % y de más de 3.100 millones de euros.

Desde diciembre de 2020 y hasta cierre del trimestre se ha producido un incremento del 37 % en las cifras de clientes, que se traducen en 69.700 nuevos partícipes, según la entidad.

Con 1.877 millones de euros de aportaciones, la gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha capturado en los nueve primeros meses del año 7,5 de cada 100 euros de nuevas entradas a fondos de inversión en España.

La cifra de nuevas entradas, un 60 % superior a las conseguidas en los nueve primeros meses de 2024, permite afianzar a Ibercaja Gestión como quinta gestora nacional por volumen administrado, con una cuota de mercado del 6,5 %.