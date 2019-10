Igea abre la pelea por los fondos para la transición ecológica

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, mostró hoy su preocupación en Bruselas debido a que el nuevo fondo de transición ecológica no incluye a territorios como Aragón o Castilla y León, en las que han cerrado sus explotaciones mineras de carbón, y, por lo tanto, no pueden acogerse al fondo. Por ello, anunció que “peleará” para introducir cambios. La Junta calificó de necesario que dichos fondos europeos de transición estén dotados de una cuantía suficiente, “máxime teniendo en cuenta que no ha existido el esperado periodo de transición justa, sino un cierre acelerado de explotaciones de consecuencias irremediables”.

El también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, intervino en la ‘Conferencia de Alto Nivel de Regiones Mineras’ en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, organizada por el Comité Europeo de las Regiones en Bruselas, en la que participó junto a una veintena de representantes políticos de instituciones y otras regiones europeas.

En estas dos jornadas de trabajo institucional en Bruselas, Igea compartió con otros representantes europeos la idea de que en este fondo de transición “debería darse una definición conceptual y terminológica apropiada y una cuantificación económica individualizada y específica para Castilla y León”. “Disponer de fondos específicos es vital para desarrollar estrategias y proyectos en las zonas mineras de la Comunidad, zonas con características muy singulares, con municipios con una orografía compleja, al tiempo, atractiva, y que debe ser explotada; que sufren un aumento del paro, sobre todo juvenil, y una trayectoria demográfica que lleva a un envejecimiento progresivo de la población”, sentenció el vicepresidente.

Esta actividad se enmarca en la programación de la Semana de las Regiones y las Ciudades, que anualmente organiza el Comité Europeo de las Regiones. Como representante en Europa de Castilla y León, el vicepresidente expuso algunas de las fortalezas de las zonas mineras y la necesidad de contar con recursos económicos específicos que sirvan para dinamizar esas áreas concretas de las provincias de Palencia y León.

“Creemos que es necesario luchar contra el cambio climático por eso es necesario el Fondo de Transición Ecológica; pero también creemos que no podemos dejar atrás a aquellos que ya han hecho los deberes. Tal y como está el acuerdo, hoy volveremos a insistir en que este fondo queda reducido a aquellos que aun mantienen explotaciones carboníferas eso dejaría fuera regiones como Castilla y León y Aragón”, lamentó.

No obstante, Igea se mostró “positivo” tras las palabras del comisario de Presupuestos Günther Ottinger, quien manifestó ayer que al fondo podrían acogerse también regiones que “han progresado” en la transición. Al respecto, el vicepresidente cree que podrían acogerse a esa definición pero subrayó que “en el párrafo final se insiste que siempre y cuando continúe la extracción». «Eso es lo que nos preocupa”, ya que según el texto Castilla y León, que ha cerrado toda su extracción minera, no podría acogerse a la ayuda.

“No se puede dejar atrás a regiones que, además, tienen el problema de la demografía. Vamos a pelear. Aún queda mucho camino para que llegue a nuestras comunidades, porque es de justicia que esas regiones que han hecho los deberes no puedan quedar atrás y esa es nuestra tarea”, añadió.

El vicepresidente recordó la cartera formada en la nueva Comisión Europea de Democracia y Demografía, y que llevará la croata Dubravka Suica, que se encargará a partir del 1 de noviembre de cuestiones como los desafíos demográficos. Igea avanzó que tienen “previstos contactos con la nueva comisaria” para “trabajar intensamente”, así como tejer una alianza también con regiones afectadas que estén en la misma situación que Castilla y León.

De esta forma, recordó el caso específico de Castilla y León que dedica “el 65 por ciento de su presupuesto a la prestación de sercicios esenciales, la segunda comunidad tras Asturias”. De este modo, pidió que para evitar “el círculo vicioso de pérdida de oportunidades”, la Unión Europea “no deje a nadie atrás, por el simple hecho de que seamos pocos”.

El fortalecimiento de sectores económicos diversos requiere, a juicio del vicepresidente, el “impulso de proyectos vinculados con el potencial que poseen dichas zonas”. “Y el turismo y el aprovechamiento forestal son dos sectores que claramente pueden contribuir a ello”, consideró Francisco Igea.

Sobre la formación y cualificación del capital humano, cabe destacar que la Junta de Castilla y León va a financiar actuaciones orientadas a facilitar la adquisición de nuevos conocimientos; en particular, los relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Con ello se perseguirán varias finalidades: aumentar las posibilidades laborales en la zona -incluido el autoempleo-, desarrollar diferentes actividades productivas, modernizar el tejido empresarial, mejorar la prestación de los servicios públicos e incrementar el bienestar de la población; esto último, mediante nuevos pasos que favorezcan el comercio electrónico, el trabajo a distancia o la formación on line. Y para alcanzar estos objetivos siguen resultando necesarias las infraestructuras.

Durante la reunión Igea también planteó la preocupación por cómo pueden afectar la imposición de aranceles a productos agroalimentarios europeos por parte de Estados Unidos. Igea ha subrayado que en el caso de Castilla y León puede tener un impacto de “alrededor 60 millones”, así como en caso de un Brexit sin acuerdo, de “1.200 millones”.