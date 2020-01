Igea dice que la coalición de Gobierno está garantizada pase lo que pase en Ciudadanos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea (Cs), garantizó hoy la estabilidad de Gobierno de coalición en la Comunidad “ocurra lo que ocurra” en su formación política que se enfrenta a un proceso de primarias para la elección de su nuevo líder y en el caso de que él mismo decidiera presentarse.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado si comparte las palabras del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ayer afirmó que una candidatura de Igea a las primarias no tendría influencia en el día a día del Gabinete, manifestó: “¿Cómo no lo voy a compartir si se lo he dicho yo?”.

Igea apuntó al líder socialista autonómico, Luis Tudanca, para manifestar que es éste quién está “más interesado en permanecer en la oposición y hace más esfuerzos por quedarse” en ese puesto. «Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos, el Gobierno será estable», aseguró.

El dirigente de Cs, que renunció a la secretaria de Estudios y Programas de Cs-CyL como protesta por los ceses y nombramientos realizados por la gestora que lleva las riendas del partido hasta la próxima asamblea de la fornación, ha manifestado que está a la espera de conocer el modelo que plantea Inés Arrimadas antes de dar ningún paso.