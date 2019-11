Igea insiste en que se garantizarán los servicios públicos «pase lo que pase»

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró hoy que el Gobierno regional, como «administracion responsable», va a «garantizar» la calidad de la asistencia sanitaria y los servicios públicos.

Igea hizo estas declaraciones en la plaza de la Constitución, en la capital zamorana, después de que varias decenas de sindicalistas expusieran su malestar por la jornada de 35 horas y la situación de la sanidad, durante la celebración de un acto público de Ciudadanos, en el que también participó el cabeza de lista al Congreso por Zamora, José Antonio Bartolomé.

«Si no lo hiciéramos así, si en una campaña electoral cediéramos para no encontrarnos con una protesta como ésta, no seríamos una administración responsable», indicó. «Por eso, pase lo que pase, los ciudadanos de Castilla y León tienen que saber que vamos a garantizar la calidad de la asistencia sanitaria, la calidad de los servicios públicos, la calidad del trabajo que los excelentes trabajadores públicos de esta comunidad hacen todos los días en beneficio de la comunidad», añadió.

Respecto a la discusión con los sindicalistas, Francisco Igea, quien consideró que «así es como algunos entienden el respeto a la campaña electoral», recordó que «se ha hecho una oferta» a los sindicatos para aplicar a partir del 31 de marzo. «Hay una diferencia de tres meses, de solamente tres meses, tiempo que necesitamos para garantizar que la prestación de los servicios esenciales no se vea perjudicada», comentó. «Nunca, haya elecciones o no haya elecciones, cejaremos de nuestra responsabilidad para con los ciudadanos, para con los pacientes y para con la gente que nos ha elegido para gobernar esta comunidad», insistió.

En este contexto, el número dos del Ejecutivo autonómico aseguró que «no nos asustan los gritos ni los silbidos» y apostilló: «Lo que nos asustaría es volver a cometer el error de, porque estamos en campaña electoral, prometer algo que no podemos prometer. Esa es la diferencia entre quienes creen que la política es un ejercicio responsable y quienes creen que en la campaña electoral todo vale».

Igualmente, expuso que no ha «prometido lo que no podía prometer» y recalcó que «no entiende» la política de esa manera. «No la entendemos como el saco de caramelos y de promesas vacías que luego no pueden cumplirse o que luego repercuten en los ciudadanos a quienes tenemos la obligación de servir», dijo. «Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos. Silben o griten, nosotros siempre siempre vamos cumplir con nuestra obligación de intentar que los servicios que prestamos a los ciudadanos sean de la mejor calidad posible», sentenció.



Francisco Igea hizo hincapié en que «necesitamos políticas activas quen ocupen los 360 grados de la Administración para luchar contra la despoblación», en referencia a políticas fiscales, empleo, educación e industria agroalimentaria.

Por último, valoró el debate televisado de anoche como «demostración» de que «hay un populismo y un nacionalismo enfrentado a otro nacionalismo dentro del panorama político español» y concluyó: «Vivimos una política, como se puede ver, cada vez más enfrentada, más agresiva, más sectaria. Hoy, más que nunca, es necesaria la gente que cree en el acuerdo y no la gente que cree en el grito o en la protesta, como estamos viendo».