Igea no descarta llevar al juez las «mentiras» del PSOE

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, confió hoy en no tener que acudir al juzgado para exigir al PSCyL una rectificación por su aseveración sobre el cierre de consultorios locales, y pidió propuestas y documentos al plan de reordenación de la sanidad rural que vayan más allá de la petición de dimisión de la titular de esta cartera, Verónica Casado, o de que no cambie nada para “quedarnos como estamos”.

PUBLICIDAD

Igea replicó con ese argumento en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a la denuncia del socialista Diego Moreno de que se van a cerrar 2.125 consultorios locales con el plan de reordenación de la sanidad rural presentado por la consejera Verónica Casado. «Es sorprendente», apostilló en referencia a que sigan con esa «mentira».

En la rueda de prensa, respondió también a algunos críticas vertidas en los últimos días contra el documento marco de la sanidad rural presentado por Casado, como el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, quien la ha pedido “que no haga experimentos”, y a CSIF que ha solicitado su dimisión.

“Es una reforma que todos entienden que es necesaria, ha podido participar todo el que ha querido”, aseveró en referencia a la crítica de los médicos de que no se ha hablado con nadie y al PSOE que declinó acudir a las reuniones en las que se negocia un pacto por la sanidad.

PUBLICIDAD

Al respecto, recalcó que están dispuestos a escuchar todas las propuestas excepto la petición de dimisión de la consejera y “quedarse como estamos” y subrayó que es “difícil reunir un equipo” que conozca la atención primaria como el que existe en la Consejería de Sanidad, por lo que indicó que un “especialista en otorrinología tiene que escuchar” lo que dicen esos expertos, en referencia a Villarig.

En cuanto a la rueda de prensa ofrecida hoy por el portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes, Diego Moreno, quien ha estimado la supresión de 2.125 de los más de 3.600 consultorios locales, que “una mentira aunque se repita mil veces será una mentira”.

Igea reiteró que la petición de cita previa para la atención en los consultorios locales no significa su eliminación y lanzó la advertencia de no tener que ir al Juzgado para “exigir una rectificación”. “A fuerza de insistir pueden obligar a tomar medidas que no son las más acertadas”, deslizó.

A la oposición socialista volvió a acusar de “confundir y engañar” con al insistir en el cierre de los consultorios locales y la afeó que no acuda a las reuniones para negociar un pacto por la sanidad. “Los hechos van a desmentir las opiniones”, zanjó.