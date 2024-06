Igea se dirige a la oposición, no a Mañueco, por considerarlo «asintomático»

En esta noticia se habla de: Castilla y León

ICAL

El exvicepresidente de la Junta, ex de Ciudadanos y procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, obvió hoy a la Junta y se dirigió a los grupos de la oposición, en concreto a sus portavoces, a los que invitó a una reflexión y a pensar qué futuro quieren para esta Comunidad.

“Hoy no me dirijo a usted no porque no le tenga por inteligente sino, como se dice en medicina, por asintomático, sino a la oposición a quienes no están de acuerdo con el actual estado de cosas”, inició Igea su intervención en el debate de política general que se celebra hoy y mañana en las Cortes.

Como ya había avanzado, en su turno compartido con los otros representantes del Grupo Mixto, incidió en hablar del futuro para conservar el patrimonio natural, patrimonial o el talento que sale de las universidades, pero también en un acuerdo de regeneración institucional para construir una comunidad multirracial para atajar la despoblación, que no se corrige, en su opinión, con mensajes como los del vicepresidente Juan García-Gallardo.

“En Castilla y León hay 5.000 personas a las que Gallardo les parece poca droga dura y votan a Alvise”, alertó para pedir a Luis Tudanca (PSOE) o Pablo Fernández (Podemos) una reflexión sobre el futuro que se quiere para Castilla y León, donde lamentó el silencio del PP ante el discurso de su portavoz en Villaquilambre en contra de la llegada de inmigrantes.

Aunque no se dirigió expresamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, lamentó el retroceso en transparencia y ética del Gobierno de coalición de PP-Cs y cuestionó las leyes aprobadas como la de residencias, juego o sanidad animal.

En su breve intervención, incidió en que los resultados electorales “vienen a decir que igual tenemos que pensar en que los ciudadanos esperan algo más de nosotros”, en su invitación a pensar la oposición que están haciendo. Ya modo de despedida, anunció que no le “verán en ninguna otra lista” y dará por “bueno” su paso por la política, si bien sin renunciar a debatir de la vida pública.

En su réplica conjunta a los miembros del Mixto, Fernández Mañueco, sin mencionarlo, señaló cuando respondía a Pablo Fernández que «del parlamentario que está a su lado (Igea) ha dicho que lo deja, de oca a oca y tiro porque me toca”. “No sé el resultado por debajo del Frente Obrero y el Prepal, no sé los resultados”, apostilló. Francisco Igea se presentó en el puesto 33 de la lista europea del nuevo partido de Izquierda Española.