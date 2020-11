Iglesias anuncia que el Gobierno tendrá en dos semanas lista la medida de la ‘okupación’

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha anunciado este jueves que en menos de dos semanas el Gobierno presentará una medida para ampliar la prohibición de los desahucios, tal y como reclama Unidas Podemos, una medida que perjudicará a miles de pequeños propietarios, muchos de ellos pensionistas, que compensan con el alquiler de una vivienda comprada con esfuerzo y ahorro sus bajas prestaciones de la Seguridad Social.

«A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas beneficiosas para la gente», ha defendido Iglesias durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El vicepresidente ha concretado que su departamento trabaja con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que tiene las competencias en Vivienda, para impulsar esta normativa que estará lista en los próximos días, a más tardar en dos semanas.

Unidas Podemos había presentado una enmienda a los presupuestos para acabar con los desahucios hasta 2022 junto a ERC y EH Bildu que generó malestar en el lado socialista del Gobierno, que no la apoyó. Sin embargo, el coste económico que supone no desahuciar a un inquilino que no paga lo tendrá que asumir el propietario de la vivienda, no el Gobierno que debería ser el que garantice una vivienda digna para los más vulnerables.

Sin embargo, Iglesias acercó posturas este lunes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometió a buscar la fórmula para extender hasta que durase el estado de alarma la medida ahora vigente hasta el 31 de enero, que impide echar a la calle a personas que estén en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis de la covid, pero sin dar alternativa alguna a los propietarios de inmuebles, muchos de ellos pequeños inversores que verá como su renta cae a cero euros, aunque la vivienda siga teniendo los mismos gastos fijos, como impuestos como el IBI, a a cargo del arrendador.