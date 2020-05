Illa habla de cordialidad con las CCAA, mientras que arrecian las críticas de sus presidentes al Gobierno

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado este domingo el clima de “cordialidad” que existe entre Gobierno y comunidades autónomas. Sin embargo, los presidentes autonómicos han mostrado un domingo más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus fuertes discrepancias, en esta ocasión, tanto por los criterios ‘políticos’ usados para pasar a fase 1 como por el reparto de fondos, incluidas las propias comunidades gobernadas por el PSOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido el paso a la fase 1 de la desescalada para reactivar la economía de una región que concentra el 60 por ciento de las grandes empresas y que es el “motor económico” para que todos los demás sigan funcionando”. También ha solicitado refuerzo sanitario y la puesta en marcha del Fondo no reembolsable para las CCAA.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quiere que se revise “de manera inmediata” la situación de las provincias de Málaga y Granada que han quedado en la fase 0 de la desescalada, lo que considera “un agravio evidente”; y ha reclamado también que en el criterio para el reparto del fondo de 16.000 millones anunciado vuelva a primar la población.

También decepcionado se ha mostrado Ximo Puig, que ha dicho que la Comunidad Valenciana no ha pasado en su conjunto a la fase 1 porque “han cambiado la reglas de juego a mitad de partido”. Puig ha afirmado también que, aunque no buscará la confrontación, “lealtad no es sumisión”, de ahí que solicite que se vuelvan a estudiar el caso para revertir lo más pronto posible la decisión adoptada.

Quim Torra ha garantizado que el gobierno catalán no recortará el gasto público para superar la crisis del coronavirus; y ha propuesto al Gobierno el uso obligatorio de mascarilla en los espacios públicos, así como un plan para los próximos tres meses destinado a “salvar” la economía, “interviniendo y gastando” sin pensar en el déficit.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha demandado mayor unidad entre autonomías y mando único, y celeridad para conocer qué requerirá el Gobierno a las autonomías para avanzar a la fase 2. También ha criticado el criterio aplicado para no poder desplazarse entre provincias, y ha celebrado otras decisiones como la posibilidad de abrir los mercados al aire libre.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado al Ejecutivo a que clarifique los límites de déficit para poder llevar a cabo políticas expansivas, ya que la clave para el gobierno vasco es “planificar para invertir y reactivar”, especialmente en el sistema sanitario, en cohesión social e igualdad y en reactivación económica y empleo.

La presidenta navarra, María Chivite, ha pedido, precisamente, saber los recursos económicos con los que contará para invertir en la recuperación de su región; y ha solicitado a los ciudadanos responsabilidad y evitar un relajamiento de las medidas de seguridad ante la incidencia del coronavirus.