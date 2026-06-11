Intermoney ha comenzado a distribuir en España un producto para invertir en las 20 tecnológicas más valiosas

Intermoney Valores, del Grupo CIMD, ha presentado este miércoles una estrategia dirigida a inversores profesionales que ofrece la posibilidad de invertir en las veinte empresas tecnológicas privadas más valiosas del mundo, que se encuentran dentro del grupo de las denominadas unicornios.

Bajo la denominación «CIMD Top 20 Unicorns», el producto permite invertir en las veinte mayores empresas unicornio -denominación que se da a las valoradas en más de 1.000 millones de dólares- y reparte la inversión a partes iguales, con un objetivo del 5 % por compañía, de modo que ninguna concentra el riesgo de. la cartera.

El producto, en fase de precomercialización, está promovido y asesorado por la gestora suiza Stableton Financial AG y replica de forma sistemática el índice Morningstar PitchBook Unicorn 20

Dieciocho de las veinte empresas incluidas, entre las que están Open AI, Anthropic o SpaceX, son estadounidenses, siendo las dos restantes la británica Revolut y la australiana Canva.

La cartera se ordena en seis categorías: inteligencia artificial e infraestructura de datos; aplicaciones y software de IA; sistemas autónomos; ‘fintech’ (empresas tecnofinancieras); consumo y criptoactivos, y aeroespacial y defensa.

El producto de Intermoney se apoya en el mercado secundario de acciones de empresas privadas

Por otro lado, entre las de inteligencia artificial e infraestructura de datos están OpenAI, Anthropic, Databricks y Cerebras; en aplicaciones y software de IA, Cursor, Perplexity, Deel y Rippling; en sistemas autónomos, Figure, Neuralink y Applied Intuition; en fintech, Stripe, Revolut, Ripple y Ramp; en consumo y criptoactivos, Canva, Epic Games y Kraken; y en aeroespacial y defensa, SpaceX y Anduril.

OpenAI, que cerró en febrero una ronda de 110.000 millones de dólares que ha situado su valoración en 840.000 millones; Anthropic, que ha captado 30.000 millones y que ha alcanzado una valoración de 380.000 millones, y SpaceX, valorada en un billón de dólares tras fusionarse con xAI, son las principales empresas objetivo.

El producto lanzado por CIMD y que distribuye Intermoney se apoya en el mercado secundario de acciones de empresas privadas, donde empleados y primeros inversores de estas compañías venden sus acciones sin esperar a una salida a bolsa.

El volumen de este mercado ha crecido un 45 % desde 2023, hasta alcanzar los 162.000 millones de dólares en 2025, según datos de Jefferies.

Esta liquidez es la que permite al fondo comprar y vender posiciones y ofrecer reembolsos periódicos.

La inversión mínima es de 125.000 dólares

Para entrar en este producto, la inversión mínima es de 125.000 dólares (unos 100.000 euros) y hay que pagar una comisión de gestión del 2 % anual y otra de suscripción del 2 %, sin comisión de éxito.

Por otra parte, se puede suscribir cada mes y solicitar reembolsos cada trimestre, con un preaviso de 95 días y un bloqueo inicial de doce meses.

Los reembolsos quedan sujetos a límites del 15 % en periodos móviles de tres meses, del 25 % a seis y del 50 % a doce.

Según ha explicado el grupo CIMD en la presentación que se ha hecho este miércoles en Madrid, los activos de la estrategia superan los 570 millones de dólares.

Su lanzamiento responde al desplazamiento de la creación de valor hacia los mercados privados y a que la grandes tecnológicas tardan cada vez más en salir a la bolsa.

La edad mediana en el momento de salida de estas compañías ha pasado de 6 años y medio en 1980 a 13 años y medio en 2024, por encima del horizonte de tenencia de tres a siete años de un fondo de capital de riesgo, y cuya vida es de 10 años.