MIGUEL NAVARRO| El futuro de Isco Alarcón en el Real Madrid parece cada día más negro. El centrocampista malagueño ha vuelto a reiterar que no tiene asegurado que siga vistiendo la camiseta del Real Madrid la próxima temporada. En poco más de tres meses, es la tercera declaración del andaluz de este tipo donde abre totalmente la puerta a dejar el conjunto blanco por falta de minutos.

“Yo estoy tranquilo, a mí lo que me preocupa es tener minutos, la carrera de un jugador es pequeña. Yo estoy muy feliz aquí y estaría muchos años más. De aquí a final de temporada tomaremos una decisión, es mi futuro lo que está en juego”, afirma Isco en una entrevista a BeIN Sport.

Isco deja una puerta abierta que no es nueva

El malagueño ha reiterado por activa y por pasiva que si su cuota de minutos no aumenta, empezará a escuchar ofertas para salir. En una entrevista a la Cadena COPE el 4 de Octubre del año pasado, Isco reiteró que no iba a firmar una renovación si el club no le garantizaba una presencia mayor de la que ya tiene.

“Tengo 24 años y si no encuentro un sitio en el once titular, me gustaría dar un paso al frente”

– “Si viene Ancelotti y no consigo ser titular indiscutible; luego vienen Benítez y Zidane, y tampoco… Entiendo que el responsable soy yo”

– “La opción del Málaga está ahí. Es mi casa, mi ciudad, mi tierra, y allí he sido muy feliz. He hablado con el jeque un par de veces“

El Real Madrid mantiene su postura con Isco: Renovación este verano o venta

Francisco Alarcón acaba contrato en junio de 2018 y el club tiene claro que, o renueva, o le vende este verano. En Concha Espina no van a dejar que se marche libre.

El Real Madrid, dentro del ciclo de renovaciones que ha impulsado en los últimos meses, ya ha iniciado contactos con el mediapunta. Sin embargo, Isco no tiene nada claro que deba aceptar la propuesta blanca y así lo ha manifestado públicamente.



La Champions, competición ‘vetada’ para Isco

Zidane tan sólo ha contado esta temporada con el malagueño en 67 minutos ante el Sporting de Portugal. 630 minutos en lo que lleva el Real Madrid de Champions no han sido suficientes para ver a Isco en acción, una cuota de minutos muy por debajo de lo que el andaluz espera.

De hecho, con Ancelotti, tuvo que salir en la segunda parte de la Final de la Liga de Campeones de 2014 donde terminó siendo importante para forzar la prórroga. Con Benítez, su realidad tampoco cambió, siendo un jugador residual para el madrileño.

Dentro de la competición doméstica, Zidane si cuenta más con Isco. En El Sadar o ayer ante el Espanyol en el Bernabéu, el francés cuenta con el malagueño para sacar puntos importantes que permitan levantar la Liga.



La Premier, a la espera de la decisión de Isco

El de Arroyo de la Miel tiene un gran cartel en la Premier League. Pellegrini ya intentó ficharle para el City y Guardiola, sus sucesor en el banquillo ‘citizen’, es un enamorado del futbolista. Además, el Arsenal podría ser su destino ideal, teniendo en cuenta el gusto de Wenger por centrocampistas del corte del malagueño. A ellos se suma otro equipo londinense, el Tottenham de Pochettino, que también ha preguntado por su precio.