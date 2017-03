MIGUEL NAVARRO| Jordi Alba volvió a mandar un duro revés a Luis Enrique. El lateral catalán destacó que en la Selección suele encontrar sinceridad por parte de Lopetegui. Afirma que, pese a no jugar en el Barça, siempre ha encontrado la confianza del seleccionador que ha ido de cara.

Alba volvió a reiterar la necesidad de encontrar más confianza por parte de Luis Enrique. El catalán entiende que, con el cambio de sistema, pierde fuerza y minutos en el Barça. Sin embargo, esta situación no parece perjudicar en la idea de Lopetegui. Alba se mostró feliz por la confianza mostrada por el seleccionador y como le habla sin tapujos sobre los aspectos positivos y negativos

Sí cuando no disputas los minutos que quisieras esta claro que para mi venir aquí siempre ha sido un premio. He hablado con Julen y me ha mostrado su apoyo en todo momento. También me ha dicho cosas negativas y positivas. Pero, también se agradece que vayan de cara”.

Sobre la victoria ante Israel: “Ha sido un partido bastante bueno por nuestra parte. Siempre se puede mejorar, pero la intensidad y las ganas han estado ahí”.

La defensa de tres, principal handicap para Jordi Alba

El cambio táctico de Luis Enrique poniendo tres defensas en lugar de cuatro cercena los minutos de Jordi Alba. El catalán ya ha manifestado su intención de ser importante incluso en este esquema táctico. Sin embargo, la queja de Jordi Alba va más allá. El defensa denuncia la falta de transparencia por parte del técnico asturiano. Destaca como Lopetegui si va de cara con respecto a su entrenador en el Barcelona.

Esta queja contrasta con otra realidad. Muchos de los minutos que no ha disfrutado el lateral se deben a lesiones. Hasta cuatro lesiones acumula Alba tan sólo esta temporada. Pequeños problemas de rodillas y dificultades musculares varias privan al lateral de una continuidad necesaria para convencer a Luis Enrique y optar a su mejor nivel.