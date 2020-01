José Ignacio Goirigolzarri: ‘A mi no me tiene que refrendar el Gobierno, quien me elije es el Consejo de Administración’

José Luis Vázquez

Bankia no experimentará fusiones a corto plazo, ni tampoco se va a privatizar. Así lo ha transmitido este martes en rueda de prensa su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, tras la presentación de las cuentas de la entidad.

El máximo ejecutivo del banco ha reconocido que de momento no hay sobre la mesa ninguna operación de fusión y ha recomendado “pasar de las musas al teatro” a la hora de acordar una fusión y ante los continuos rumores. Sobre la privatización de Bankia, Goirigolzarri ha descartado que se pueda producir en breves ya que -dice- no es el momento más adecuado “dado el entorno de tipos bajos y la rentabilidad del sector bancario en Europa”.

No tenemos ningún tipo de preocupación con el nuevo Gobierno, señala Goirigolzarri, pese a que el Frob, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, controla el 62% de su capital

Sobre su relación con el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, el banquero ha quitado hierro a cualquier malentendido con la formación morada. “Siempre tenemos unas relaciones excelentes con todos los miembros del Gobierno. Respecto a Podemos, no tenemos que suavizar nada. Si se suaviza, parece que hay crispación y no tenemos ningún tipo de preocupación.

En cualquier caso, esclarece que su permanencia al frente de la entidad financiera la decidirá el Consejo de Administración, no el Ejecutivo. “No he hablado con el Gobierno, porque a mí no me tiene que refrendar el Gobierno”, ha matizado. Precisamente sí ha querido valorar el posible nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Eurogrupo. “Sería una buena noticia para España”, ha declarado.

Tirando de otras cuestiones de actualidad como los datos de la EPA, Goirigolzarri ha querido tirar de ellos para avalar la eficacia de la reforma laboral. Sin embargo, ha vuelto a evitar cualquier juicio sobre medidas como la subida del SMI o una posible subida de impuestos.

En cuanto a los resultados bancarios. El presidente de Bankia se ha mostrado preocupado por la baja rentabilidad de las acciones de la compañía en bolsa. Goirigolzarri considera que se debe al entorno de tipos. Sin embargo, asegura que desde la Junta Directiva están haciendo todos los esfuerzos para insensibilizar esos efectos de los tipos sobre la evolución del beneficio por acción.