Julius Baer Gestión incorpora a Marta Vila Morán para impulsar su negocio de inversiones alternativas

Julius Baer Gestión ha anunciado el fortalecimiento de su estructura operativa en España con la incorporación de Marta Vila Morán como mandate specialist de Inversiones Alternativas. Desde esta posición de nueva creación, la profesional se encargará de potenciar el diseño, la estructuración y la implementación de soluciones financieras a medida orientadas de forma prioritaria al segmento de clientes de muy alto patrimonio.

Vila Morán aporta al banco de banca privada suizo una sólida trayectoria de 13 años de experiencia en el sector de la gestión de activos y el asesoramiento patrimonial. Inició su carrera profesional en el ámbito de la banca privada dentro de los equipos de Novo Banco, para posteriormente incorporarse a la gestora Bestinver. En esta última entidad, desempeñó responsabilidades clave en el área de relación con clientes institucionales y privados antes de asumir su rol más reciente como especialista de productos y soluciones de inversión.

Durante su trayectoria en Bestinver, Vila Morán estuvo estrechamente vinculada a la estrategia de comunicación institucional de la firma, coordinando la difusión de la visión de mercado y los procesos analíticos de la gestora a través de contenidos especializados, seminarios y conferencias sectoriales. Asimismo, la ejecutiva cuenta con un bagaje técnico especializado en el mercado privado, habiendo participado de forma activa en la conceptualización, lanzamiento y gestión comercial de diversos vehículos de inversión alternativa, un área que Julius Baer considera estratégica para la diversificación de carteras en el actual entorno financiero.