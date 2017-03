MIGUEL NAVARRO| Keylor Navas cuajó de nuevo una actuación preocupante en el Santiago Bernabéu. El meta costarricense fue protagonista en el gol encajado tras remate de Sanabria. A Keylor se le escapó de los dedos el mando remate del delantero verdiblanco. Minutos antes, la grada ya le tomó la matrícula por una salida en falso por la que debió ver la expulsión.



PUBLICIDAD

Keylor Navas no atraviesa precisamente su mejor etapa en el Real Madrid. Instalado en una crisis de confianza galopante, el meta ‘tico’ no ha recuperado el nivel de la pasada temporada tras su lesión. Keylor renunció a la Copa América para tratar su dolencia en Valdebebas. A su regreso, esperaba el Signal Iduna Park y no pudo ser peor.

Convertido en un manojo de nervios, vimos a Navas dubitativo y tembloroso. Esta situación ha sido una constante a lo largo de la temporada. Escasos han sido los partidos donde Keylor ha mostrado su mejor nivel.

En la noche de hoy en el Bernabéu ante el Betis, Keylor ha tenido cinco minutos fatídicos. En una salida para tapar un error posicional de Ramos, el meta costarricense se terminó llevando por delante a Brasanac. Mateu Lahoz no decretó ni falta pero esta acción pesó en el ánimo de Navas de manera capital.

PUBLICIDAD

Acto seguido llegaría el gol del Betis. En un remate sin mucha potencia de Sanabria, Keylor no consiguió retener con sus dedos el esférico después de pararlo. Esta acción técnica fue crucial para ganarse la pitada del Bernabéu

Con este caldo de cultivo, Navas puede estar firmando sus últimos partidos en el Real Madrid. El próximo verano, el club blanco tiene previsto acudir al mercado. De Gea y Courtois son nombres que aparecen vinculados al Real Madrid y pueden relevar al costarricense