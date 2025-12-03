La CNMV prepara nuevas directrices para supervisar el crecimiento de los fondos evergreen

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido reforzar la vigilancia sobre el rápido desarrollo de los vehículos evergreen en el ámbito de los mercados privados. José María Marcos, director general de Entidades del organismo, adelantó que el supervisor ultima la publicación de un documento de preguntas y respuestas destinado a fijar su criterio sobre este tipo de productos. “El interés por estos vehículos se percibe como indudable y queremos anticiparnos a los riesgos asociados”, afirmó durante el encuentro organizado por Cecabank con motivo del 40 aniversario de la Directiva UCITS. Según indicó, la guía podría difundirse en el corto plazo.

El regulador centra su atención, sobre todo, en la forma en la que se estructuran estos fondos, particularmente en lo relativo a la liquidez que prometen a los inversores minoristas. Marcos recordó que, aunque los evergreen suelen invertir en activos con escasa liquidez, tienden a ofrecer “ventanas de liquidez frecuentes”, lo que exige una especial cautela para garantizar que el ritmo de reembolsos sea coherente con la verdadera capacidad de desinversión de la cartera.

A su juicio, un diseño adecuado del vehículo, tanto en la frecuencia de las ventanas de salida como en la consistencia con la liquidez efectiva de los activos y con valoraciones fiables, resulta esencial para evitar posibles conflictos entre quienes solicitan reembolsos y quienes optan por permanecer en el fondo.