La comisión de las eólicas pedirá información a Junta y PSOE si no la aporta el Juzgado

La Comisión de Investigación de las Cortes sobre las eólicas, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las oficinas en el exterior pedirá las diligencias previas al Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que lleva la causa sobre el inmueble denominado ‘perla negra’ y los suelos para el parque empresarial. En caso de que no las remita, se solicitarán a la Junta y al PSOE de Castilla y León, por estar personados.

PUBLICIDAD

En su reunión de este miércoles, la comisión aprobó todas las peticiones de documentación hechas por los grupos parlamentarios, que podrían obtenerse en 15 días o un mes, y fijó hasta el 14 de febrero el plazo para registrar las propuestas sobre listados de comparecientes. El debate surgió en torno a la petición del Grupo Popular de que fuera el PSOE quien facilitara subsidiariamente las diligencias abiertas en el juzgado vallisoletano, si éste no las remitía.

La controversia obligó a la intervención del presidente de la Comisión de investigación, José Ignacio Delgado (Ciudadanos), quien planteó que se solicitaran al juzgado en primer lugar, y si no se obtenían, a la Junta de Castilla y León. Esta posibilidad fue aprobada por unanimidad, si bien el Grupo Popular insistió en que quería también que figurara la petición a los socialistas, lo que se aprobó con los votos de PP y Cs y el rechazo del PSOE y de Laura Domínguez (Podemos).

Delgado censuró los “debates estériles” y el enfrentamiento entre PP y PSOE y defendió su propuesta que fue respaldada por todos. No obstante, Cs como había adelantado que apoyaría todas las peticiones de información y documentación, también aprobó la hecha por el Grupo Popular. Además, se comprometió a trabajar para que la comisión avance en sus trabajos tras “muchos años de retraso”.

PUBLICIDAD

También el procurador de la formación ‘naranja indicó que se acordó que fueran los portavoces de los grupos en la comisión de investigación quienes solicitaran la documentación y no otros procuradores, tras consultar a los servicios jurídicos. Además, confirmó que Cs pedirá la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al argumentar que ya lo hicieron en la anterior legislatura.

El ‘popular’ Salvador Cruz defendió la “autonomía” de su grupo para solicitar documentación a los socialistas, puesto que denunció tienen una “posición de privilegio”, en esta comisión ya que en su opinión tienen acceso a informes y datos que el resto no conoce. Por ello, reivindicó la oportunidad de que la comisión de investigación requiriera al PSOE la información con que cuenta al respecto, en aras de la “transparencia”.

Cruz expresó su sorpresa por la oposición de los representantes del Grupo Socialista, puesto que abogó por que se solicitar al juzgado, ya que una vez abierto juicio oral no debería tener inconveniente en remitir toda la documentación. No obstante, si no lo hace, argumentó que se debía pedir a la Junta y al PSOE y criticó la oposición de los socialistas a una demanda que no había planteado el resto y que alegaran, según dijo, el coste que había supuesto para ellos hacerse con ella.

La socialista Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSCyL, confirmó, a continuación, la disposición de su partido a facilitar la documentación, que recalcó ha obtenido al personarse en la causa en el juzgado con un “esfuerzo muy importante”. No obstante insistió en que las actuaciones se han impulsado para prestar un “servicio” a los castellanos y leoneses.