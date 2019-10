La Comunidad, al frente de las reivindicaciones de la ‘España vaciada’

Un grito contra la despoblación y la falta de oportunidades recorrió hoy, que se sumó al paro simbólico de cinco minutos, convocado por la Coordinadora de la España Vaciada, para exigir soluciones a la crisis demográfica que afecta a la Comunidad, así como a otras zonas del país.

Las reivindicaciones sonaron con fuerza en las plazas de pueblos y ciudades junto a las campanas de las iglesias. Partidos políticos, dirigentes nacionales y de la Comunidad, así como organizaciones agrarias, secundaron la protesta con la que exigieron un pacto de Estado que ofrezca soluciones para hacer frente al reto demográfico.

Seis meses después de la masiva manifestación que recorrió las calles de Madrid y en un clima de precampaña, las concentraciones principales en Ávila, Burgos y Segovia se celebraron frente a la sede de las diputaciones, pero también en pueblos de estas provincias.

En localidades como Murias de Ponjos, en la comarca de Las Omañas (León), así como en la provincia zamorana, las campanas pusieron sonido al paro de la España vaciada que en la ciudad de Soria coincidió con la celebración de las fiestas de San Saturio. Precisamente, en esta provincia la Plataforma Soria ¡Ya! fue la encargada de extender la movilización por un territorio considerado el epicentro de la despoblación.

A las puertas de las Cortes, procuradores de los grupos Socialista, Popular, de Ciudadanos y Por Ávila se concentraron, también a mediodía, para expresar su apoyo al paro de la España Vaciada. Otros eligieron las puertas de sus centros de trabajo o las redes sociales para secundar la movilización “#YoParoPorMiPueblo”.

Desde Ávila, representantes de los partidos políticos en la Diputación y sus trabajadores salieron a las puertas de la institución provincial para extender una pancarta en la que mostraron su «orgullo de ser abulenses» y ante todo que están «unidos por el reto demográfico».

En nombre de todos ellos el presidente, Carlos García, aclaró que desde la ‘casa’ secundaban el paro «por algo muy importante y es que el problema de la despoblación y del reto demográfico no entiende de siglas, no entiende de partidos políticos», y por eso estaban todos reunidos (tanto representantes del PP, como de PSOE y Por Ávila, sólo faltaba el portavoz y vicepresidente de Ciudadanos, Pedro Cabrero que no pudo aplazar una reunión en Valladolid y que excusó su ausencia).

También, la presidenta del Bloque Joven Rural de Palencia, Jessica Abia, solicitó en Revenga de Campos que las administraciones pongan «menos trabas burocráticas a la hora de establecer un negocio en el medio rural» que, recordó, tras sonar durante cinco minutos las campanas del municipio, en solidaridad con la Coordinadora de la Revuelta de la España vaciada, que «se facilite el acceso a la vivienda, dado que la oferta es limitada y los precios son muy elevados por domicilios deteriorados».

Igualmente, varias decenas de personas se concentraron frente al Palacio de la Diputación de Burgos para visibilizar el problema de la España Vaciada, en un acto simbólico convocado a nivel nacional y, en este caso, por la Plataforma contra la Despoblación en Burgos, conformada por una veintena de asociaciones.

Su portavoz, Juan José Asensio, fue el encargado de leer el manifiesto en el que se demanda “un verdadero Pacto de Estado” contra la despoblación, contra la “desvertebración” territorial de España y contra “la creciente desigualdad de oportunidades” entre ciudadanos españoles.

“Hoy volvemos a juntarnos de nuevo, no para unir nuestra voz airada y firme sino aunar nuestro silencio, el silencio de los burgaleses que, junto al silencio de miles de ciudadanos en veintitrés provincias españolas, debe resonar como un eco sereno y claro en el aire limpio de España”, manifestó.

La Plataforma Soria ¡Ya! aprovechó el paro para reclamar hoy en la plaza Mayor de la capital soriana un pacto de Estado contra la despoblación y en el que se marquen acciones concretas al margen de los vaivenes políticos. El colectivo aseguró que además de luchar contra la despoblación, también hay que atajar “la desvertebración territorial de España y la creciente desigualdad de oportunidades entre ciudadanos españoles”.

Además, pidió al Gobierno y a la Junta el desarrollo de una estrategia a favor de la España Vaciada, “con actuaciones bien definidas, con presupuestos suficientes y plazos bien marcados y a salvo de los vaivenes políticos de carácter partidista”

El acto celebrado, a las 12.00 horas, en el patio de columnas de la Diputación de Segovia, arrancó con la interpretación de la popular ‘Entradilla’ del Cancionero Castellano recuperada por el maestro segoviano Agapito Marazuela. A continuación, María Cuesta dio lectura al manifiesto oficial del paro de la España Vaciada del 4 de octubre, recordando que el medio rural “para para no parar”, que “nos callamos para que se nos oiga mejor” y recordar que son “una España viva, esencial, de alma inconformista y brava”, harta de promesas incumplidas, por lo que “pide la palabra”.

Todos los participantes guardaron un respetuoso minuto de silencio por la España Vaciada y el acto finalizó de nuevo con el sonido tan característico de las fiestas y las celebraciones de los pueblos, con otra pieza interpretada con la dulzaina y el tamboril.

La portavoz de la Plataforma de Coordinación de la España Vaciada en Segovia, María Cuesta, señaló que hay dos claves para el futuro y supervivencia de los pueblos, la conectividad y una buena política de exenciones fiscales, que haga atractivo vivir en el medio rural, porque “ahora sale muy caro”. El patio de columnas de la Diputación fue el centro neurálgico de la protesta que se abrió y cerró a ritmo de la dulzaina y el tamboril.

María Cuesta recordó que la movilización general de cinco minutos de este viernes, convocado a las puertas de todos los ayuntamientos y plazas de los municipios segovianos, es una forma de visibilizar a los pueblos, que los políticos “no se olviden de que los pueblos están ahí”.

En Alcañices, estandarte de Aliste y marcada por ser una de las localidades más relevantes en la historia del oeste de la Península Ibérica, los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria, desde primero de la ESO hasta segundo de Bachillerato, y algunos profesores salieron a mediodía a expresar su protesta, “siempre en clave de esperanza”, según recalca a Ical el párroco de San Juan del Rebollar, Teo Nieto.

Este cura, muy conocido por la ardua actividad que desarrolla para defender el medio rural, es portavoz y uno de los creadores de la Coordinadora Rural y miembro del equipo de Pastoral Rural Misionera. Se encarga de San Juan del Rebollar, Rábano, Rivas, Tola, El Poyo, San Vitero, San Cristóbal, Sejas de Aliste, Grisuela, Rabanales, Lober, Tolilla, Mellanes, Ufones y Matellanes y no es el sacerdote de la provincia de Zamora con más pueblo a su cargo. En todos ellos, anunció el repique de campanas e invitó a sus compañeros a seguir esa estela.