La gestora de activos de Mapfre nombra a Jorge Colomer como nuevo consejero delegado

La gestora de activos de Mapfre ha nombrado como nuevo consejero delegado de la entidad a Jorge Colomer en sustitución de Álvaro Anguita, que ha dirigido la gestora desde su creación hace más de 30 años.

Según ha informado Mapfre, el nombramiento de Colomer al frente de la gestora se produce en un momento en el que la compañía está intensificando su apuesta estratégica por el negocio financiero, reforzando su presencia en inversión, ahorro y soluciones de gestión patrimonial.

El director general de Inversiones de Mapfre, Juan Bernal, ha señalado que la incorporación de Colomer supone un impulso determinante para reforzar el posicionamiento de la entidad en la industria de la gestión de activos.

Bernal ha destacado el «profundo conocimiento del mercado» de Colomer, así como su capacidad para liderar equipos en entornos altamente competitivos.

Licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, Colomer ha desarrollado su carrera en el ámbito de la inversión, la gestión de activos y la banca privada, ocupando posiciones de responsabilidad en destacadas entidades nacionales e internacionales.

Por su parte, Anguita, a quien Colomer sustituye, ha dirigido la gestora desde su creación, en una primera etapa centrada en la gestión eficiente del balance del grupo y en los últimos años ofreciendo también los mejores productos a los clientes, tanto minoristas como institucionales, alcanzando un volumen de activos cercano a los 40.000 millones, según ha informado Mapfre.

El grupo asegurador ha destacado que con el nombramiento de Colomer reafirman su compromiso con el desarrollo de un proyecto sólido y diferenciado dentro del sector financiero, impulsando la innovación en productos de inversión, la sostenibilidad y un servicio cada vez más orientado al cliente.