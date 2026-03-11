La IA inunda la construcción: desde la inversión hasta la planificación pasando por la digitalización de licencias

REBUILD 2026, la mayor feria multiespecialista dedicada a la construcción industrializada en Europa, que se celebrará del 24 al 26 de marzo en IFEMA Madrid, pondrá el foco en cómo las tecnologías, en particular la IA, están revolucionando la edificación creando modelos más competitivos. Y es que, según estudios de mercado de 2025, en el caso de las obras, la automatización y mejora de procesos mediante IA podría reducir hasta un 35% los costes, maximizando los recursos y acortando tiempos.

Así, por este potencial, la feria dedicará un foro exclusivo a la IA, poniendo en el foco en cómo esta herramienta está influyendo en toda la cadena de valor, desde la planificación hasta el mantenimiento de los edificios. Marco Sacenti, CEO de la brasileña Engeplanti, y Néstor Alemán, responsable del Departamento de Proyectos Tecnológicos y Digitalización de Grupo Satocan, analizarán su aplicación en diversos ámbitos constructivos, contemplando la administración de proyectos, la promoción inteligente, el diseño generativo, la topografía e incluso el uso de vehículos autónomos en las intervenciones.

Por su parte, Raúl Villamarin, vicepresidente de Woxsen University, planteará las ventajas de la inteligencia artificial para analizar los datos de los edificios, los cuales pueden anticipar posibles fallos, predecir cuellos de botella y examinar la relación entre espacios e inquilinos fin de mejorar su bienestar. Además, expertos como Javier Sánchez, CTO de AEDAS Homes, ahondarán en el uso de IA en las fases iniciales de la cadena, especialmente en el ámbito de la inversión inmobiliaria, donde está apoyando la toma de decisiones, optimizando la financiación y perfeccionando la valoración de activos, entre otras posibilidades.

Este uso generalizado de la IA está impulsando, a su vez, el auge de Data Centers a nivel global. Un auge que lleva implícito el reto de gestionar el gran volumen de calor que desprenden debido a sus necesidades de refrigeración. En REBUILD 2026 se analizarán las estrategias para crear infraestructuras de datos más sostenibles con acciones como la que se está llevando a cabo en Finlandia, donde el calor desprendido se usa para calentar hogares, tal y como explicarán Rafa Bravo, responsable de Soporte Técnico e I+D+i en Siber, y el investigador del CSIC, Arturo Martínez.

De la robótica a plataformas colaborativas

Más allá de la IA, REBUILD 2026 abrirá sus escenarios a tecnologías que son claves también en la industrialización, y que permiten la automatización, como la robótica, BIM, los gemelos digitales o los softwares de planificación. Antón Borraz, CIO de Grupo Lobe, Marta Silvero, directora ejecutivadel Centro Nacional de Industrialización y Robótica de la Construcción (BAI), y el investigador del University Institute of Lisbon, Mauro Costa, entre otros especialistas, pondrán en común las innovaciones tecnológicas que se están incorporando en la edificación, para hacer un sector más descarbonizado, productivo y rentable.

A su vez, en el encuentro se llevará encima de la mesa las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales para promover la colaboración entre actores. Este es el caso de los portales donde los promotores y constructores comparten las incidencias para impulsar su mejora, que se estudiará con directivos de Culmia, Arpada o Activitas; o el de las plataformas que reducen los tiempos de entrega de una obra garantizando la seguridad jurídica, que se debatirá con profesionales de la Dirección General del Catastro, la inmobiliaria Pryconsa y ASPRIMA, entre otros.

La tecnología acelera los permisos de obra

La entrada de la tecnología en la industria está posibilitando, igualmente, que se aceleren procesos administrativos que demoran la puesta en marcha de vivienda o intervenciones de rehabilitación. Precisamente, esta es la misión que tienen los Digital Building Permits, que buscan la simplificación y agilización de los trámites burocráticos, y que examinarán Juan Carlos Álvarez, director general de la Edificación del Ayuntamiento de Madrid, Cristina Pruñonosa, Gerente de la Oficina de Gestión Empresarial de la Generalitat de Catalunya, y Tamay Gündüz, fundador del estudio de arquitectura ARQio. Asimismo, especialistas como Desirée García, directora de Construcción en la promotora Grupo Asentis, profundizarán en los retos que enfrentan las instituciones actualmente en su digitalización y en su apuesta por promover la industrialización.

El caso de la torre residencial más alta de Europa

En el marco de REBUILD 2026 se darán a conocer proyectos de éxito en los que la innovación tecnológica ha incidido en su ejecución y acabados para elevar sus estándares. Este es el caso de la TM Tower, el edificio residencial más alto de Europa localizado en Benidorm, que incluye soluciones de domótica,climatización individual, aislamiento acústico y sistemas eficientes de gestión energética. Pablo García, responsable de Desarrollo de TM Grupo, Enrique Gutierrez, director de ingeniería en Frinar –firma que participó en la obra–, y Jaime Carlos Alonso, del Clúster de edificación, serán los encargados de estudiar el proyecto y su realización.