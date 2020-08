La industria del consumo puede impulsar una alimentación más saludable

Boston Consulting Group (BCG) y Nielsen Global Connect, junto con el Foro de Bienes de Consumo (CGF), han realizado un informe sobre el estado de la salud y el bienestar de los consumidores de productos alimentarios.

El informe se basa en una encuesta sobre alimentación saludable realizada en 2019 en la que se preguntó a 7.000 consumidores de todo el mundo e incluye entrevistas con directores generales de los miembros del CGF. Este informe permite entender cómo las empresas pueden tomar medidas por su cuenta y con otros entes para tener un impacto significativo.

El informe reúne a los directores generales y a los directivos superiores de unos 400 minoristas, fabricantes, proveedores de servicios y otras partes interesadas de 70 países. Como parte de la Coalición de Colaboración para una Vida más Sana, el estudio incluyó entrevistas con los directores generales de 15 grandes empresas minoristas y fabricantes de bienes de consumo.

Según el informe How the Consumer Industry Can Boost Healthier Eating: