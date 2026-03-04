La innovación se consolida como palanca estratégica para el crecimiento de Heineken España en 2026

HEINEKEN España ha presentado su visión y palancas de crecimiento para 2026 en la 11ª edición de Next Gate, un foro para los clientes de Alimentación de la compañía que busca anticipar las tendencias y activaciones con las que dinamizará el lineal del canal. A pesar del contexto de mercado retador, marcado por un consumidor más prudente y un cambio de hábitos, la categoría cervecera sigue siendo muy relevante, alzándose como la bebida fría más consumida en España. Por ello, la compañía de marcas como Heineken®, Cruzcampo, Amstel, El Águila o Ladrón, y creadora de categorías como radler o cider en España, refuerza su apuesta por la innovación en producto, formatos y experiencias como fórmula para seguir creciendo y aumentando su liderazgo en hostelería y alimentación.

La cervecera trabaja para seguir creciendo dentro de su categoría, impulsando nuevas ocasiones de consumo gracias a la riqueza de su portfolio premium y, sobre todo, a una apuesta por la innovación que le ha llevado a protagonizar más de 50 lanzamientos en los 15 últimos años. La innovación es, precisamente, uno de los ejes de crecimiento más importantes para HEINEKEN España: una palanca esencial que aportó casi dos millones de hogares incrementales y que representó aproximadamente el 10% de su facturación en 2025.

“España es un mercado clave y un modelo de referencia mundial para nuestra compañía. Hemos arrancado 2026 con confianza: aunque el contexto vuelve a tener dosis de incertidumbre somos optimistas por los éxitos conseguidos en 2025 y las innovaciones y proyectos que vamos a tener este año. En HEINEKEN España creemos en la innovación como una palanca clave de crecimiento”, afirma Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos de HEINEKEN España.

La innovación aporta casi dos millones de hogares incrementales y supone el 10% de la facturación de HEINEKEN España, consolidándose como una de las palancas de crecimiento de la compañía en 2025.

Por su parte, Iñaki Olazábal, director de Ventas a Alimentación de HEINEKEN España, destaca cómo ayudan a sus clientes a vender más gracias a un profundo conocimiento del consumidor: “Desde HEINEKEN España lo tenemos claro. Nuestra misión es que la innovación llegue de verdad al consumidor: que no se quede en concepto, sino que se vea, se pruebe y se elija en tienda. Para lograrlo, la distribución y la activación son clave, y gracias a la estrecha colaboración con nuestros clientes conseguimos que cada lanzamiento esté disponible, visible y genere negocio. Next Gate nace precisamente para ellos: un espacio donde anticipamos tendencias y mostramos cómo nuestras innovaciones pueden atraer más compradores y más crecimiento en 2026”.

PREMIUM, MODERACIÓN Y SABORES REFRESCANTES, MOTORES DE CRECIMIENTO

En innovación de producto, la estrategia de HEINEKEN España pasa por aprovechar el interés del consumidor por propuestas más premium y con baja graduación, sin dejar de explorar oportunidades más allá de la cerveza para satisfacer nuevos consumidores y ocasiones de consumo.

Destaca la enorme fortaleza que tiene El Águila, que con su icónica identidad ha multiplicado por nueve su volumen en cinco años. El éxito de la novedosa El Águila Sin Filtrar 0,0 se mantiene, siguiendo los buenos resultados del año pasado, donde alcanzó a más de 318.000 hogares.

Con más de 50 lanzamientos en 15 años, la cervecera refuerza su liderazgo apostando por productos, formatos y experiencias centrados en la moderación, los sabores y las nuevas ocasiones de consumo.

Así, la moderación se consolida como la gran palanca de transformación de la categoría cervecera. En 2025, las variedades SIN o bajas en alcohol representaron el 14% del consumo total de cerveza en España —el porcentaje más alto de Europa— y, de hecho, el 25% de todas las cervezas SIN consumidas en Europa se beben en nuestro país. En este contexto, HEINEKEN España es la cervecera líder en Low & No, impulsada por un porfolio único con cuatro marcas clave —Heineken®, El Águila, Amstel y Cruzcampo— y por el excelente rendimiento de innovaciones como Heineken® 0.0 o El Águila Sin Filtrar 0,0.

Junto a la moderación, ganan peso los perfiles más refrescantes y suaves, así como nuevas ocasiones de disfrute que amplían el perímetro de la categoría cervecera en todos los públicos, también los adultos más jóvenes, cuyos paladares están cambiando el rumbo del sabor. Así, la preferencia se desplaza hacia perfiles más refrescantes, suaves y fáciles de beber, fortaleciendo las mezclas y radlers, donde el grupo HEINEKEN tiene amplia experiencia y lidera el crecimiento en la categoría de sabores, con un aumento del consumo de las cervezas con limón o cítricos y lager suaves.

Dentro del universo de bebidas alternativas más allá de la cerveza, Ladrón se ha consolidado como la marca que está revolucionando el segmento, dando respuesta a consumidores que buscan otros sabores, graduaciones, colores y ocasiones de disfrute. Hoy la marca opera con éxito en dos categorías complementarias: Ladrón de Manzanas, líder absoluto de cider y presente en 11.000 puntos de venta de hostelería; y Ladrón de Verano, la propuesta de tinto de verano limón con un toque extra de cítricos que se ha convertido en uno de los top 10 lanzamientos en bebidas de 2025, reflejo del crecimiento transversal de esta categoría entre todo tipo de públicos, especialmente los más jóvenes.

En Alimentación, la estrategia de innovación se combina con más visibilidad digital y una mejor experiencia de usuario, ayudando a atraer más compradores a la tienda y a dinamizar el lineal.

En su primer año, Ladrón de Verano ha logrado una expansión destacada en hostelería: 6.000 puntos de venta con barril y 7.000 con botella retornable. En el canal de Alimentación, la marca se ha posicionado como la segunda lata más vendida de la categoría, consolidándose como uno de los grandes motores de reclutamiento y dinamización del lineal. Además, la familia incorpora su versión sin alcohol, que responde a una tendencia creciente hacia la moderación sin renunciar al sabor, reforzando la capacidad de Ladrón para acompañar nuevas ocasiones y atraer consumidores que buscan alternativas más refrescantes y accesibles.