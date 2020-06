La Inteligencia Artificial en la empresa requiere conocimiento e inteligencia emocional según CEDEC

CEDEC, como partner en gestión estratégica para pymes y empresas familiares, acompaña a propietarios y directivos empresariales en la confección y puesta en marcha de métodos y herramientas que permitan conseguir sus objetivos. Y entre ellos, la inteligencia artificial se muestra como uno de los principales avances a su alcance a través del cual ganar competitividad en todas sus áreas de trabajo y acelerar la toma de decisiones.

Hoy en día, no existe empresa que no utilice cualquier tipo de sistema que no contenga elementos propios de la inteligencia artificial. De hecho, cualquier sistema informático es parte principal de un sistema de inteligencia artificial, algo ya imprescindible en el mundo empresarial. Pero, ¿qué uso se le da en el mundo empresarial a la IA?, ¿podrá sustituir la IA al empresario en su toma de decisiones?

Como Inteligencia Artificial apelamos al conjunto de herramientas y algoritmos que permiten a las máquinas tomar decisiones de forma autónoma, es decir, simular procesos de inteligencia humana por parte de éstas sin la intervención humana.

Gran parte de esas herramientas desarrolladas desde la IA se encuentran actualmente en la empresa, los denominados Sistemas de Información (SI), herramientas a disposición de las empresas para una mayor, mejor y más veloz gestión de los datos y procesos. Hoy en día, cuando la velocidad en disponer la información para la toma de decisiones es imperativa, los SI se han convertido en una herramienta imprescindible para entender mejor y más rápidamente la evolución del negocio.

Como ejemplos prácticos de IA en las empresas se encuentran todo tipo herramientas de análisis de datos (big data) para obtener información de interés, la automatización de procesos de tareas rutinarias que pueden programarse para llevarse a cabo en menos tiempo y con menos recursos, los chatbots como servicio de atención al cliente en páginas web o el servicio de asistente virtual, ya muy introducido en numerosos hogares. Las aplicaciones son más numerosas de lo que a priori parece.

En cualquier caso, una herramienta no puede sustituir a un humano en la toma de decisiones estratégicas, contribuyen sin duda, pero no toman la decisión. Detrás de cada decisión humana existe una emoción que la matiza. Más aún, la información que generan los SI proviene de un extenso conocimiento del negocio, de la empresa y del sector que permite una parametrización precisa de dicha información, que sepa separar lo realmente importante de lo superfluo, y resuma la información en algo realmente útil y necesario.

No hay que olvidar que la empresa está formada por personas, empezando por el propio empresario. Por tanto, se hace absolutamente necesario utilizar otro tipo de inteligencia, en teoría inherente al ser humano, que es la denominada Inteligencia Emocional, que se usa por y para las personas, empleados, clientes, colaboradores, proveedores, etc. Daniel Goleman, investigador y psicólogo estadounidense, popularizó el concepto de Inteligencia emocional que incluye descripciones de la misma como autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía o habilidades sociales, fundamentales para el desempeño laboral.

En consecuencia, puede afirmarse que la incorporación de SI derivados de la inteligencia artificial en las organizaciones no hace más inteligentes a las personas que manejan la empresa, ni les aportan mayor experiencia, ni toma decisiones en su nombre. Son muy necesarios, pero se hacen indispensables otros dos elementos básicos; el conocimiento y la inteligencia emocional. Así pues, cabe diferenciar entre:

1. Conocimiento. Es imprescindible conocer y dominar los indicadores esenciales de la gestión del negocio. Conocer la información precisa, que sea realmente útil para dominar la empresa, clasificada y ordenada de manera ajustada, evitando excesos e información superflua e innecesarias que sólo distorsionan la información realmente importante.

2. Inteligencia emocional.Tener al alcance y utilizar las técnicas absolutamente necesarias para poder obtener el máximo rendimiento, propio y del personal que depende de uno mismo, de una forma armoniosa y motivante.

3. Sistemas de Información procedentes de la inteligencia artificial. Tener la herramienta necesaria que proporcione de forma clara, ordenada, comprensible, perfectamente parametrizada e interpretable solo aquella información que realmente sea necesaria para la correcta toma de decisiones.

CEDEC, Consultoría de Organización Estratégica de Empresas, trabaja con todos los elementos necesarios para una correcta gestión empresarial, teniendo especial atención a los tres conceptos fundamentales anteriormente descritos. Partiendo del conocimiento y la aplicación adecuada y razonable de inteligencia emocional, se aportan técnicas necesarias para la inclusión en el día a día de la empresa de herramientas de sistemas de información a medida, como el Business Intelligence de CEDEC, orientado a la toma de mejores decisiones estratégicas, de forma ágil, precisa y fiable, una parte esencial para trabajar y alcanzar la excelencia empresarial en la gestión empresarial.

Información adicional sobre CEDEC

CEDEC es la consultoría de organización estratégica de empresas líder en Europa en gestión, dirección y organización para empresas familiares desde 1965. Su finalidad es poner al alcance de las empresas los sistemas de organización que resulten más eficientes, optimizando sus resultados empresariales y trabajando juntos hacia la consecución de la Excelencia Empresarial.

Su factor diferencial reside en su contrastada metodología de trabajo. CEDEC trabaja con y para los empresarios con el objetivo de implementar de forma efectiva, en empresas familiares de cualquier tamaño, una gestión profesional y actualizada a través de la aplicación de técnicas y sistemas de trabajo propios.

Implantada en España desde 1971, CEDEC ha participado en proyectos de más de 46.000 empresas, más de 13.000 en España, ocupando una plantilla de más de 300 profesionales altamente cualificados en todas sus sedes, 150 de los cuales en España. CEDEC es miembro de la AEC, la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Con oficinas en España en Madrid y Barcelona, la consultoría de organización estratégica para empresas familiares CEDEC, está presente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza e Italia.

