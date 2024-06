La Junta aprueba mañana 23 millones para paliar el déficit del transporte público por carretera

En esta noticia se habla de: Castilla y León

PUBLICIDAD

ICAL

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, anunció que el Consejo de Gobierno aprobará mañana 23 millones de euros para cubrir el déficit de explotación del transporte público en la Comunidad. González Corral participó en una mesa sobre los retos del sector en Valladolid, dentro de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), junto al presidente del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo. Los 23 millones se suman a los 11,7 millones que ya se anticiparon entre diciembre y abril de este años para los primeros meses de 2024.

La titular de Movilidad y Transformación Digital, que estuvo acompañada por el presidente de Fecylbus, Fernando García, recalcó que el 63 por ciento de las líneas tienen menos de 5.000 viajeros al año y más del 90 por ciento de las concesiones son deficitarias, lo que lleva a la Junta a ayudar al sector para que sus servicios lleguen a todos los ciudadanos y no cerrar ninguna.

González Corral destacó la apuesta del Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco por trabajar con el sector, para el que cuenta, relató, con distintas líneas de ayuda. En este sentido, recordó su apuesta por la renovación de las flotas y precisó que han logrado captar 30 millones de euros de fondos europeos para esta transformación.

La consejera trasladó además su apuesta por la digitalización de las empresas de transporte, con más de cinco millones de euros en ayudas; y ensalzó también el plan de modernización de las estaciones de autobuses, con más de 40 millones de euros. “Hemos inaugurado y hemos visitado ya las estaciones de León, de Soria, de Palencia. Estamos actuando en Almazán, en Benavente, en Poferrada y pronto iniciaremos, por ejemplo, la de Valladolid, donde hoy nos encontramos”, repasó.

María González Corral puso de relieve también la “muy buena colaboración público-privada” y reseñó su apoyo al sector para afrontar el problema de falta de conductores, con 300.000 euros para la incorporación de profesionales tanto para el transporte de mercancías como para el de viajeros. “Seguimos colaborando porque si algo podemos decir es que tenemos una muy estrecha relación”, dijo, para agradecer a Confebus el premio que otorgó hace unas semanas a la Junta por esa apuesta por el transporte público de viajeros. “Lo que hizo ese premio es darnos más aliento y más fuerzas para seguir trabajando de manera coordinada con ellos y ese es el objetivo que tenemos, apostar por este servicio que es un servicio esencial para todos los ciudadanos”, concretó.

Ley de Movilidad

Por otra parte, la consejera de Movilidad y Transformación Digital trasladó su preocupación por la nueva Ley de Movilidad y sentenció que “no puede ser que se subvencione al transporte urbano, pero no se considere al transporte interurbano, que es el que vertebra nuestro territorio”.

“Queremos que el transporte llegue a todos los ciudadanos con igualdad de condiciones y con calidad”, dijo, para explicar que han mantenido una reunión a nivel técnico sobre el nuevo mapa de transporte con el ministerio en la que se trasladó “el planteamiento inicial”. “Ya no es si se suprimen más o menos paradas, es dejar de prestar un servicio esencial a los ciudadanos. Aquí no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de quién paga, es una cuestión de mantener aquellos servicios aunque sean deficitarios como hacemos desde la Junta de Castilla y León”, resumió.

Descarbonización

Por su parte, Rafael Barbadillo repasó los retos a los que se enfrenta el sector y apuntó a la descarbonización, la falta de conductores y la digitalización. Sobre el primer aspecto, expuso que la “tecnología no avanza tan rápido como sería deseable” porque el vehículo eléctrico industrial “hoy por hoy sólo está es disponible para los entornos urbanos, fuera del entorno urbano hay tecnología disponible”.

En este sentido, constató que ese vehículo eléctrico cuesta, más del doble que una diésel, y además obliga a adaptar toda la infraestructura de la empresa. “Hay que montar todos los cargadores y no son normales, son cargadores de baterías muy grandes; son supercargadores mucho más caros”, dijo, a lo que se suma que requieren “adaptar los talleres de la empresa, porque se trabaja en alta tensión y no necesitas ya mecánicos convencionales, hay que adaptarlos más a electricistas”, junto a la formación de los conductores para los nuevos vehículos.

“Es un cambio tremendo para el sector, probablemente es el cambio más grande desde la invención del motor de combustión y necesitamos apoyo para hacer esta transición a la descarbonización de la actividad”, argumentó. Mientras tanto, asumió que deben seguir dependiendo o bien del gas o los biogases, el gasóleo o los combustibles renovables sintéticos, que “pueden constituir una solución intermedia” hasta el desarrollo tecnológico del vehículo de hidrógeno, que es otra opción, pero “también va más lento de los esperado”.

Rafael Barbadillo también remarcó el “freno al crecimiento del sector” por la falta de profesionales, y para finalizar, constató su apuesta por la digitalización, que está “muy avanzada”, más en unas que en otras empresas, para dar respuesta a un viajero, “mucho más digital”.