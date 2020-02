La reordenación sanitaria rural se hará zona a zona

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha el próximo día 2 de marzo el nuevo plan sanitario para la zona básica de salud de Aliste (Zamora) y aguardará “dos o tres meses” para saber si funciona, mientras recaba datos sobre las zonas de la Comunidad Autónoma en las que el sistema público de salud presenta más dificultades.

El plan piloto, basado en el “consenso” con alcaldes de la zona y profesionales, se estructurará en torno a seis centros rurales agrupados dobles, concretamente, Trabazos-Rábano de Aliste, Mahíde-Figueruela de Arriba, San Vicente de la Cabeza-San Vitero, Rabanales-Gallegos del Río, Samir de los Caños-Fonfría y Alcañices, con un total de doce médicos, doce enfermeras y dos auxiliares administrativos.

“La adecuación se está haciendo ya. Proponíamos seis centros rurales agrupados y los alcaldes, doce, que funcionarán en espejo, cada dos demarcaciones. Se están organizando las agendas. Es a partir del 2 de marzo por el concurso de traslados. Intentaremos tener todos los profesionales. Marzo es un buen mes porque parte de las vacaciones de invierno ya están cogidas”, explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

”La inversión que tenemos para estos centros es de 114.000 euros, de los que 100.000 es en profesionales. Los CRA están situados en las zonas que nos han dicho. Donde veamos que hace falta transporte a la demanda, nos ayudará Fomento pero todos están bastante cercanos. No se cierran los consultorios”, insistió.

Casado Vicente hizo todas estas declaraciones en el Ayuntamiento de Alcañices (Zamora), después de exponer a los regidores de la zona básica de salud de Aliste el plan piloto del nuevo modelo de asistencia sanitaria en el medio rural. “Con 24 profesionales -doce médicos y doce enfermeras-, más dos auxiliares administrativos, si no somos capaces de dar una buena atención con ese volumen de profesionales, es que nos lo tenemos que hacer mirar de verdad, siendo coloquial”, sentenció.

“La mejor demostración es ponernos a caminar. Muchas veces, las cosas que no son verdad calan mucho más que la verdad y decir que vamos a cerrar consultorios y dejar pacientes sin médicos me produce un profundo pesar porque no hemos venido a eso, sino a todo lo contrario”, señaló.

En este sentido, la consejera aseguró que “hay muchos alcaldes” en la Comunidad Autónoma que solicitan que se ponga en marcha cuanto antes la ordenación sanitaria. “Es una mayoría que no se oye. La reordenación va a ser zona a zona. El modelo de Aliste no se va a extrapolar a todas la zonas. Lo que vamos a hacer es escuchar a los alcaldes y profesionales. Hemos pedido en cada gerencia de Atención Primaria que nos digan qué zonas consideran que debemos reordenar para que esto funcione”, reiteró.

Verónica Casado hizo hincapié en que el modelo propuesto está “muy ensayado y basado en criterios” y apostilló: “En este plan puede que no haya nada más que criterios científicos. Es planificación sanitaria que necesita criterios demográicos, geográficos y de utilización de recursos”.