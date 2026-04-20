Larimar abre oportunidades de inversión en España con una gira de presentaciones en diferentes ciudades

Larimar City & Resort, la ciudad inteligente que la empresa española CLERHP desarrolla en República Dominicana, ha realizado durante el mes de abril una gira inversora en España para presentar su proyecto en las ciudades de Madrid, Málaga, Murcia, Toledo y Valencia. Una propuesta inmobiliaria y turística de gran valor que está captando la atención de inversores y empresarios interesados en la adquisición de activos con proyección internacional.

El proyecto, respaldado por CLERHP, se apoya en una sólida trayectoria de más de 180 proyectos ejecutados en los últimos 15 años en países como España, Bolivia, Paraguay, Uruguay y República Dominicana, lo que refuerza la confianza de los inversores en su capacidad de ejecución.

En esta ocasión y a través de encuentros privados la compañía ha acercado a potenciales inversores una visión detallada del proyecto, destacando sus oportunidades de rentabilidad y su posicionamiento estratégico. Concebidos en un formato orientado al networking, estos eventos han permitido mantener reuniones con perfiles cualificados interesados en diversificar sus inversiones hacia el sector inmobiliario turístico. Según fuentes de la organización, el roadshow está generando una respuesta muy positiva, tanto por la calidad de los asistentes como por el volumen de interés suscitado.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Larimar para reforzar su presencia en Europa, situando a España como un mercado importante en la captación de inversión y generación de nuevas alianzas empresariales.

Alberto Muñoz, responsable del canal de referidores de CLERHP ha indicado que “estamos viendo un gran interés por parte del inversor español, que valora especialmente la solidez del proyecto y su proyección internacional. Estos encuentros nos están permitiendo establecer relaciones que seguramente se traducirán en nuevas oportunidades en los próximos meses”. Por su parte, Juan Andrés Romero, CEO de Larimar City & Resort y presidente de CLERHP, que se ha trasladado desde República Dominicana para liderar la gira inversora, ha señalado que “Larimar City & Resort representa un modelo de desarrollo pensado para aquellos que buscan no solo rentabilidad, sino también participar en un proyecto diferencial dentro de un entorno de crecimiento como el Caribe”.

Larimar City & Resort se desarrolla sobre una elevación natural en Punta Cana y abarca más de 3,6 millones de metros cuadrados. Su fase inicial, actualmente en construcción, contempla más de 2.200 viviendas distribuidas en distintas tipologías residenciales dentro de la primera smart city del Caribe. Asimismo, el proyecto ya ha generado más de 1.000 empleos directos e indirectos, reflejando su impacto económico y social en la región.

España como escenario de inversión internacional

Más allá del interés inversor generado, este ciclo de presentaciones ha puesto en valor la capacidad organizativa de Larimar para impulsar eventos de alto nivel en el ámbito empresarial, contribuyendo a dinamizar la escena inversora en España y a generar espacios de conexión entre capital y oportunidades internacionales.

En paralelo, la compañía ha constatado especial interés por parte de perfiles como inversores en bolsa y empresarios internacionales, que han mostrado su disposición a participar en CLERHP a través de diferentes vías, incluyendo la adquisición de acciones. Asimismo, Larimar continúa ampliando su presencia en España mediante la apertura de nuevos canales en ciudades como Murcia, Madrid, Málaga, Toledo y Valencia, apostando por un modelo de colaboración con perfiles profesionales —especialmente de los ámbitos financiero, jurídico y de asesoría— que actúan como prescriptores y generadores de oportunidades de negocio en el sector inmobiliario.