Larimar City & Resort fortalece su posicionamiento internacional tras el éxito de “Larimar Experience” en Punta Cana

Larimar City & Resort, el proyecto de ciudad inteligente que la empresa española CLERHP desarrolla en República Dominicana, celebró en Punta Cana el evento “Larimar Experience”, su primer Open House. Una experiencia inmersiva concebida para acercar a inversores, profesionales del sector, medios de comunicación y representantes del entorno empresarial y social a la visión urbana y tecnológica del desarrollo.

El encuentro reunió a una amplia representación de inversores, equipo comercial, empresarios locales, prensa regional y actores relevantes del tejido económico de la zona, reflejando el creciente interés que despierta Larimar City & Resort tanto a nivel nacional como internacional.

Una experiencia interactiva avanzada

Durante la jornada, los invitados pudieron vivir una experiencia inmersiva desarrollada a partir de la tecnología digital aplicada para el propio proyecto. Lo que nació como una herramienta virtual para visualizar la ciudad evoluciona ahora hacia una experiencia presencial dentro de las propias instalaciones de Larimar, permitiendo recorrer el desarrollo, comprender su planificación urbana y anticipar cómo será habitar la futura ciudad antes incluso de su finalización.

La integración de visualización 3D avanzada, entornos interactivos y accesos digitales mediante códigos QR transformó la presentación tradicional en una experiencia híbrida —física y tecnológica— alineada con la visión de Larimar City & Resort como una Smart City concebida desde la innovación, la planificación estratégica y la experiencia del usuario.

Larimar como espacio de comunidad

Tras la sesión inicial dirigida a inversores y profesionales del sector, Larimar Experience evolucionó hacia una jornada abierta, en la que el proyecto abrió sus puertas a la comunidad durante la tarde, generando un espacio de encuentro dinámico entre residentes, visitantes, medios de comunicación y público general.

La elevada participación y la interacción constante a lo largo del evento evidenciaron la consolidación de Larimar como un punto de conexión entre inversión, innovación y vida urbana, reforzando uno de los principios que definen el desarrollo: la construcción de una ciudad pensada para las personas.

El evento contó además con la presencia de prensa local y distintos perfiles del ámbito empresarial regional, incluyendo empresarios referentes del tejido económico de la zona, integrados como parte del ecosistema social y empresarial que acompaña el crecimiento del destino.

“Larimar Experience no fue únicamente una presentación, sino una forma de compartir la visión de ciudad con quienes ya forman parte de ella y con quienes comienzan a descubrirla”, señalaron representantes del desarrollo de Larimar City & Resort.

Innovación, planificación y experiencia urbana

Con iniciativas como Larimar Experience, Larimar City & Resort continúa consolidándose como un desarrollo urbano integral que combina ingeniería, arquitectura, tecnología y planificación estratégica para redefinir la experiencia inmobiliaria tradicional.

El evento se enmarca dentro de la estrategia global del proyecto orientada a fortalecer su posicionamiento internacional y a impulsar la creación de una comunidad real alrededor del concepto Smart City en el Caribe, donde la tecnología no solo diseña la ciudad, sino que permite vivirla antes de ser construida.