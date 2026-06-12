Larimar City & Resort incorpora la tecnología de TK Elevator para el desarrollo de su ciudad

Larimar City & Resort, la ciudad inteligente que desarrolla la empresa española CLERHP en República Dominicana, ha alcanzado un acuerdo con la compañía TK Elevator –TKE-, para incorporar sus soluciones de movilidad vertical en los proyectos residenciales, hoteleros y de servicios que formarán parte del complejo. Esta colaboración acompañará el crecimiento de una ciudad concebida bajo estándares internacionales de calidad, vanguardia, seguridad y experiencia urbana para residentes, visitantes e inversores.

Con esta alianza Larimar City & Resort refuerza su apuesta por la innovación, respaldada por una de las compañías más reconocidas del mundo en el sector de los ascensores y la movilidad en altura. La incorporación de TKE se enmarca en la estrategia, impulsada por la compañía, para rodearse de empresas líderes en sus respectivos sectores, capaces de aportar amplia trayectoria internacional y avances tecnológicos en proyectos de gran escala.

Para Juan Andrés Romero, presidente de CLERHP y CEO de Larimar City & Resort, la incorporación de esta tecnología representa un paso más dentro de la filosofía de excelencia que guía todo el proyecto: «Larimar City nace con la vocación de convertirse en una referencia internacional de desarrollo urbano en el Caribe. Para lograrlo, buscamos compañías que lideren sus sectores. La incorporación de la tecnología de TKE responde a esa filosofía y suma a nuestro proyecto el bagaje de una compañía presente en algunos de los desarrollos más relevantes del mundo”.

El acuerdo ha sido promovido desde el área de Compras, Logística y Flota de CLERHP, departamento responsable de identificar, evaluar e incorporar proveedores estratégicos. Pedro Alcalá Ruiz, gerente de esta área, subraya el papel que tendrán las soluciones de transporte de personas en altura en la experiencia urbana de Larimar City & Resort: «En una ciudad concebida desde el inicio para ser eficiente y sostenible, la movilidad dentro de los edificios es un aspecto clave. La incorporación de TKE nos permite contar con sistemas que contribuirán a mejorar la comodidad, accesibilidad y experiencia de residentes, visitantes y usuarios en todo el complejo.»

Por su parte, Jhon Carlo, representante de JCQ, instalador oficial en el país para TKE, destaca que “participar en un proyecto como Larimar City supone formar parte de una nueva referencia urbana para el Caribe. Compartimos una visión basada en la eficiencia y la creación de espacios preparados para el futuro, donde la experiencia del usuario juega un papel fundamental.»

TK Elevator (TKE) figura entre los principales especialistas mundiales en movilidad vertical. La compañía opera en más de 100 países y sus soluciones están presentes en todo tipo de desarrollos residenciales, hoteleros y de infraestructuras, acumulando una amplia experiencia en proyectos de gran magnitud en mercados internacionales.

Un modelo basado en alianzas estratégicas

TKE se suma de este modo a la estrategia de Larimar City & Resort, que ha formalizado acuerdos con compañías punteras en distintos ámbitos, como Roca, Global, Ferralia o Point, entre otros, consolidando una red de colaboradores que comparten una visión común basada en la creación de valor a largo plazo.

Este modelo permite trasladar al Caribe soluciones, estándares y conocimientos procedentes de empresas referentes en sus respectivos mercados, reforzando la propuesta de Larimar City como una de las smart cities más ambiciosas, actualmente en desarrollo en América Latina.