Larimar City & Resort, premiada por su aportación a los nuevos modelos urbanos en República Dominicana

Larimar City & Resort, la ciudad inteligente que desarrolla la empresa española CLERHP en República Dominicana, ha sido reconocida durante la celebración del V Foro de Ciudades Portuarias de América Latina y el Caribe (FCP-ALC), celebrado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo –UASD-. El encuentro ha reunido a representantes institucionales, expertos en urbanismo, académicos, responsables públicos y líderes empresariales para analizar los retos y oportunidades del desarrollo urbano en la región.

La distinción reconoce la contribución de Larimar City & Resort al desarrollo de nuevos modelos urbanos en República Dominicana, destacando su apuesta por la planificación sostenible, innovación, integración de servicios, movilidad, creación de comunidad y mejora de la calidad de vida de las personas.

El reconocimiento ha tenido lugar en el marco de la presentación oficial de la Primera Agenda Urbana Dominicana. Se trata de una iniciativa estratégica que establece las bases para el desarrollo territorial del país en ámbitos como vivienda, movilidad, sostenibilidad ambiental, adaptación al cambio climático, gobernanza local y planificación inteligente.

Además, Larimar City & Resort ha participado en el programa oficial del foro con una presentación técnica a cargo de Juan Andrés Romero, presidente del grupo CLERHP y CEO de Larimar City, quien ha expuesto la visión y el alcance de un proyecto concebido para convertirse en uno de los desarrollos urbanísticos más importantes del Caribe.

Durante su intervención, Romero ha explicado cómo Larimar City & Resort ha sido diseñada desde una planificación integral que combina vivienda, infraestructuras, movilidad, espacios comerciales, ocio, bienestar, deporte y sostenibilidad dentro de un mismo ecosistema urbano.

“Las ciudades del futuro no se construyen únicamente con edificios. Se construyen generando oportunidades, atrayendo inversión, creando empleo y diseñando espacios capaces de mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el propósito que impulsa Larimar City”.

Romero ha destacado asimismo la necesidad de promover modelos de desarrollo capaces de responder a los desafíos urbanos de las próximas décadas a través de la integración de tecnología, sostenibilidad y planificación territorial.

Junto a él han participado, en representación del proyecto, Pedro Romero, director general de CLERHP; Daniel Malky, director general adjunto de Larimar City; Luis Chamizo, director de Arquitectura; y Macarena Perona, directora de Comunicación.

La participación de Larimar City & Resort en este encuentro internacional refuerza la proyección de CLERHP como compañía española promotora de iniciativas urbanísticas de gran escala fuera de Europa. Actualmente, Larimar City & Resort avanza en la finalización de su primera fase, que contempla más de 3.000 viviendas, amplias zonas verdes, espacios comerciales, infraestructuras, instalaciones deportivas, áreas de ocio y servicios integrados.