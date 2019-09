Las ayudas públicas para resintonizar la TDT se podrán pedir desde el jueves

Las comunidades de vecinos podrán solicitar a partir del jueves, día 26, las ayudas públicas para adaptar sus sistemas de recepción de las señales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que cambiarán de frecuencia para liberar espacio para el despliegue de las redes 5G.

Un total de 850.000 edificios comunitarios deberán realizar adaptaciones en sus sistemas de recepción de la señal TDT, según han informado fuentes del Ministerio de Economía y Empresa, que han afirmado que las viviendas unifamiliares no deberán adaptar sus antenas, si bien también tendrán que resintonizar sus televisores.



La cuantía total de las ayudas es de 145 millones de euros, tal como aprobó el Consejo de Ministros el 21 de junio.



Las ayudas irán destinadas a compensar el coste del Segundo Dividendo Digital, un proceso que deberá concluir el 30 de junio de 2020, cuando la banda de 700 megahercios (MHz) -parte de la cual es usada por los canales de televisión- deberá estar plenamente disponible en España para la prestación de servicios asociados al 5G, tal como establece la Unión Europea (UE).



Las cuantías de esta subvención, cuyo plazo de solicitud se abrirá el día 26, oscilarán entre los 104,3 euros y 677,95 euros por edificación, en función de la infraestructura de recepción de señal TDT previamente instalada.



Este proceso, que es idéntico al producido en 2014 y 2015 durante el Primer Dividendo Digital, no afectará al número de canales de televisión, ni supondrá la obsolescencia de televisores, ni de descodificadores TDT.



La liberación del Segundo Dividendo Digital se está produciendo de forma escalonada desde el pasado julio, siendo las primeras zonas en arrancar los encendidos de nuevas frecuencias TDT Mallorca, Ibiza, Formentera, 94 municipios del norte de la provincia de Cáceres y 24 municipios del sur de la provincia de Huelva.



A lo largo de septiembre, está previsto que se sumen Almería, Vizcaya, Guipúzcoa, Córdoba, la mayor parte de los municipios de Albacete, Álava, Huesca, Lugo, Málaga, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid, Zaragoza, Granada y Huelva, así como algunas localidades de otras 14 provincias españolas.



No se verán afectadas por el cambio de frecuencias Asturias, Barcelona, La Coruña, Menorca, Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia.