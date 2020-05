Las mascarillas, de despreciadas a obligatorias hasta en la calle

Es curiosa la historia de las mascarillas en España y todo por su falta de suministro. El Gobierno ha pasado de no recomendarlas cuando peor estaban las cosas, el pico de la pandemia en marzo y abril, a obligar su uso cuando menos casos de fallecimientos y contagios hay. La falta de mascarillas disponibles en marzo y abril obligó al Gobierno a no recomendar su uso. Ahora que sobran las higiénicas y quirúrgicas, la batalla del Gobierno es contra las FFP2 que reparte gratis a Comunidad de Madrid. Como las anteriores, dice Sanidad que no son recomendables, aunque son las que más protegen de contagiarse del coronavirus.

PUBLICIDAD

El uso de mascarillas será obligatorio, como hasta ahora, en el transporte público, y también en espacios cerrados y en la vía pública si no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad de dos metros.

Esta medida ha sido acordada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, al que asisten el ministro Salvador Illa y los consejeros del ramo, según fuentes de Sanidad.

El uso de las mascarillas quedará regulado en una orden ministerial que se publicará en los próximos días.

PUBLICIDAD

Fuentes presentes en el encuentro han avanzado a Efe que la orden podría terminarse de redactar entre hoy y mañana.

Por lo manifestado a Efe desde distintas fuentes autonómicas, parece que ha habido un consenso en la necesidad de protegerse del coronavirus con la mascarilla, así lo ha resaltado el consejero de Sanidad de Asturias, Pablo Hernández, quien ha subrayado en la importancia de utilizarla en los espacios consensuados.

El ministro Illa ya había tratado este asunto con las comunidades la pasada semana en Consejo Interterritorial y ya dijo el sábado lo que se esperaba desde hace tiempo por sus palabras, que iba a ser obligatorio su uso y que quería que la decisión se tomara con el mayor consenso posible de todos.

Además, comunidades como Madrid y Cataluña se mostraban públicamente a favor de ello. Posiblemente, cuando las FFP2 bajen de precio y estén disponibles para la mayoría de la población también serán obligatorias, porque a diferencia de las higiénicas o quirúrgicas, además de proteger de dentro hacia fuera, también lo hacen de fuera para dentro, por eso son más seguras para evitar el contagio del coronavirus.