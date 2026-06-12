Leverage Shares lanza el primer ETP 3x sobre SpaceX del mundo en Londres

Leverage Shares, el mayor proveedor de ETPs sobre acciones individuales de Europa¹, ha anunciado hoy la admisión a cotización de seis nuevos productos cotizados (ETPs) apalancados e inversos en la Bolsa de

Londres (London Stock Exchange). El lanzamiento está liderado por el primer ETP sobre SpaceX apalancado 3x del mundo², que cotiza el mismo día en que SpaceX realiza su tan esperado debut en los mercados públicos, ofreciendo a los inversores una exposición apalancada a lo que es ampliamente considerado como la salida a bolsa (IPO) más anticipada de la historia³.

Los productos cotizan bajo los tickers ELON (USD) y MUSK (GBx) en la LSE.

Los seis nuevos productos abarcan tres temáticas: exposición a SpaceX; semiconductores de IA de próxima generación a través de Cerebras Systems, el ciclo de semiconductores de memoria a través de Samsung Electronics, SK Hynix y ETPs sobre DRAM.

Aspectos destacados de los productos

Tecnología del Espacio (Frontier Tech): El ETP Leverage Shares 3x Long SpaceX es el primer producto cotizado a nivel mundial que ofrece una exposición apalancada 3x a SpaceX².

Semiconductores de IA (AI Silicon): El ETP Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ofrece una exposición amplificada a uno de los nuevos participantes más seguidos del sector de chips de IA.

Memoria y semiconductores: Tres ETPs enfocados en memoria —posiciones largas 3x en Samsung Electronics y SK Hynix, además de un posicionado largo 3x e inverso −3x en DRAM en general— permiten a los inversores adoptar visiones direccionales o de cobertura sobre el ciclo de la memoria.

Leverage Shares reportó un récord de 1.600 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) en mayo de 2026⁴ —un nuevo máximo histórico— a medida que la actividad de negociación continuó acelerándose en su gama de ahora más de 250 productos. La firma generó 8.100 millones de dólares en volumen de negociación (turnover) en los primeros cinco meses de 2026, a un ritmo que superará los 21.000 millones de dólares registrados en todo 2025. IncomeShares, la línea de productos enfocada en la generación de rentas de Leverage Shares, alcanzó los 207 millones de dólares en AUM, lo que supone un aumento de aproximadamente el 70% desde finales de 2025.

«SpaceX es la salida a bolsa más esperada de esta generación de inversores, y los operadores van a querer posicionarse desde el primer día en el valor», afirmó Ignacio Vacchiano, Responsable de Leverage Shares Iberia. «Con más de 250 productos disponibles en toda la UE y el Reino Unido, estamos aquí para asegurarnos de que los inversores dispongan de las mejores herramientas de inversión».

Los seis productos están disponibles para su negociación en denominaciones de USD y GBx en la Bolsa de Londres a partir del 12 de junio de 2026.

Acerca de Leverage Shares

Leverage Shares es el pionero y mayor emisor de ETPs sobre acciones individuales en Europa. Ganador de Best ETP Provider (ADVFN, 2021) y Best Leveraged & Inverse ETF Issuer, $100m–$1bn (ETF Express Europe, 2026), la compañía cuenta con más de 250 ETPs que ofrecen exposición tanto apalancada como no apalancada a acciones

individuales, ETFs y materias primas. Sus líneas de negocio principales incluyen:

ETPs Apalancados e Inversos: la gama más amplia de productos apalancados sobre acciones individuales en Europa.

IncomeShares: los primeros ETPs de renta basados en opciones de la UE sobre acciones individuales, materias primas e índices.

Soluciones de Marca Blanca (White Label Solutions): una plataforma para que terceros puedan lanzar sus propios ETPs con su marca.

El Folleto Base de Leverage Shares ha sido aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de acuerdo con las normas del Prospectus Rules: Admission to Trading on a Regulated Market sourcebook, elaborado en virtud de sus facultades de regulación bajo las Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024.

Para más información, visite: leverageshares.com/en-eu/

¹ Fuente: Leverage Shares, por AUM, a 31 de mayo de 2026.

² Fuente: Leverage Shares. Primer producto cotizado a nivel mundial que ofrece exposición apalancada 3x a SpaceX, a 12 de junio de 2026.

³ El Leverage Shares 3x Long SpaceX ETP estará invertido en efectivo el 12 de junio de 2026 y solo ofrecerá la exposición apalancada 3x prevista después de su reequilibrio al cierre de la negociación de EE. UU. de ese mismo día.

⁴ Fuente: Leverage Shares, a 31 de mayo de 2026.

Consultas de Medios:

Oktay Kavrak | Director de Comunicación y Estrategia

Ignacio Vacchiano | Head of Distribution Iberia Leverage Shares

[email protected]

Advertencia de Capital en Riesgo: El valor de una inversión en ETPs puede tanto bajar como subir y la rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.

La negociación de ETPs puede no ser adecuada para todos los tipos de inversores, ya que conllevan un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados. Los inversores deben remitirse a la sección titulada «Factores de Riesgo» en el folleto correspondiente para obtener más detalles sobre los riesgos

asociados a una inversión en los valores ofrecidos por el Emisor.

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