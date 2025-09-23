Liceo Group lanza Alatus Residential Services, nueva gestora especializada en obra nueva

El family office Liceo Group, liderado por Santiago Oli y Javier Reguart (exdirector comercial de Aedas Homes), ha impulsado la creación de Alatus Residential Services, una nueva gestora enfocada en la comercialización de viviendas de obra nueva.

Alatus arranca su actividad con contratos para gestionar la comercialización de 30 proyectos residenciales, que representan una cartera valorada en más de 1.200 millones de euros. La compañía, que cuenta ya con una fuerte presencia en la Costa del Sol, prevé anunciar próximamente su expansión a nuevas zonas estratégicas dentro del territorio nacional.

En palabras de Javier Reguart, quien asume el cargo de director general de la plataforma, “la comercialización de vivienda de obra nueva necesita de empresas con un mayor nivel de solvencia y capacidad financiera”. Según el directivo, Alatus aportará valor a las promotoras optimizando ingresos y costes comerciales en los grandes desarrollos.

La gestora destaca además por su red de agentes con acceso a compradores de más de 40 nacionalidades, lo que refuerza su capacidad de atraer al cliente internacional, especialmente en el segmento residencial prime.

Liceo Group, que actualmente posee inversiones inmobiliarias por más de 80 millones de euros en oficinas, locales comerciales y residencial, tiene previsto invertir al menos 20 millones adicionales en 2025 con recursos propios.

Por su parte, Reguart suma más de dos décadas de trayectoria en el real estate, con experiencia en compañías como Eurobank Mediterráneo, Ferrovial Inmobiliaria, Promhogar y Aedas Homes, donde trabajó los últimos siete años. Su salida coincide con un momento clave en el sector, marcado por la opa de Neinor sobre Aedas Homes, admitida a trámite por la CNMV el pasado mes de julio por un importe de 932 millones de euros.