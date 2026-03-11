LIFT AM ficha Claudia Espronceda para reforzar su área operativa

LIFT Asset Management ha incorporado a Claudia Espronceda como nueva responsable de operaciones, en un paso orientado a fortalecer su estructura interna en una etapa de expansión y consolidación de su actividad.

La nueva incorporación aporta más de diez años de experiencia en la administración y gestión de vehículos de inversión alternativa, con especial foco en fondos de private equity. A lo largo de su carrera ha participado en tareas de supervisión y gestión de vehículos tanto en mercados nacionales como internacionales, además de asumir funciones relacionadas con operaciones, control financiero y atención a inversores.

Antes de sumarse a LIFT Asset Management, Espronceda desarrolló su trayectoria en firmas como AltamarCAM Partners, Renta 4 Gestora y Amchor Investment Strategies, donde consolidó un perfil especializado en distintas áreas operativas vinculadas a la gestión de activos.

Con este nombramiento, la firma refuerza un equipo clave para seguir impulsando su estrategia en private equity internacional. Actualmente, la gestora asesora más de 100 millones de euros en esta área, apoyándose en su colaboración con Heritage Holdings, una plataforma creada por varias familias europeas para facilitar el acceso a fondos internacionales de capital privado.

Francisco López Posadas, consejero delegado de la firma, ha destacado que la llegada de Espronceda aportará capacidad técnica y contribuirá al avance del plan de crecimiento, así como a la optimización de los procesos internos.

Por su parte, Claudia Espronceda ha señalado que afronta esta nueva etapa con el objetivo de impulsar una gestión eficiente y acompañar el desarrollo de una estrategia centrada en el largo plazo y en la creación de valor para los inversores.