DAVID DE LAS HERAS | Julen Lopetegui dio a conocer la lista de 25 jugadores convocados para los próximos compromisos de la Selección Española ante Israel (oficial, 24 de marzo) y Francia (amistoso, 28 de marzo). Pedro y Deulofeu son llamados por primera vez por Lopetegui. Illarramendi debuta en una convocatoria. Sergio Rico también regresa.

Illarramendi, Pedro y Deulofeu, grandes novedades

Illarramendi es llamado por primera vez con la Selección Española. Ya jugó con la sub-21 cuando Lopetegui era el seleccionador. Su buena temporada en la Real Sociedad ha provocado su convocatoria.

Deulofeu, capitán de la sub-21, es llamado por Lopetegui por primera vez tras su buen momento con el Milan (ya le convocó Del Bosque en 2014, jugó un amistoso ante Bolivia).

Pedro Rodríguez también es novedad. No iba convocado desde la Eurocopa de 2016. Su buen estado de forma ha provocado su llamada con el combinado nacional.

Lucas, Sergi Roberto o Mata, principales ausencias

La única ausencia por lesión de la lista es la de Sergio Asenjo. Tampoco entran Sergi Roberto, Bartra, Mata ni Lucas Vázquez, que habían ido en las últimas listas. Respecto a la última lista se quedan fuera también Escudero, Nolito, Callejón y Aduriz.

Lopetegui explica las novedades

Julen Lopetegui explicó los motivos de los jugadores que se incorporan por primera vez a la lista de convocados: “Illarramendi lleva mucho tiempo jugando bien y tiene unas características específicas para nosotros. A Deulofeu le conocemos bien y es importante que esté teniendo continuidad en el Milan. Nos gusta y nos puede ayudar. Lo mismo que Pedro, que es un viejo conocido y está rindiendo a un gran nivel y está en una edad perfecta”.

Lopetegui justifica las ausencias

El seleccionador se refirió a las ausencias dejando claro que cuesta mucho hacer la lista de convocados: “Sergi Roberto está jugando de lateral derecho y es centrocampista. Hemos decidido buscar un jugador más específico porque hay una serie de equilibrios. Esto no quiere decir que no lo esté haciendo bien porque ya le vimos en la remontada del Barcelona. Cesc también está jugando bien y le hemos dado vueltas. Lo hemos tenido en cuenta. A Casillas también le veo que está haciendo una buena temporada, pero no hay un casting en la portería. Igual que Marcos Alonso lo está haciendo bien, pero hemos decidido convocar a Jordi Alba y Nacho Monreal. Lo importante es afrontar el partido de Israel con energía y concentración porque es un rival potente y nos jugamos mucho”.

Una lista de 25 jugadores

Porteros: De Gea, Reina y Sergio Rico.

Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Nacho, Piqué, Javi Martínez, Sergio Ramos, Jordi Alba, Monreal.

Centrocampistas: Busquets, Illarramendi, Ánder Herrera, Iniesta, Isco, Thiago, Koke, Silva.

Atacantes: Pedro, Morata, Diego Costa, Iago Aspas, Deulofeu, Aspas y Vitolo.