Los europeos eligen la tecnología para sus jardines

El futuro del cuidado del jardín es cada vez más inteligente. Esta es la conclusión principal de la nueva encuesta europea “Jardines de Europa 2025”, encargada por STIGA, el fabricante líder mundial de maquinaria y equipos para el cuidado del jardín, en colaboración con YouGov. En su tercera edición, la investigación se centra en la evolución tecnológica del cuidado del jardín y en las preferencias de los consumidores en cuanto a herramientas inteligentes para gestionar sus espacios verdes.

Desde los espacios exteriores más pequeños hasta los más grandes, el deseo de cuidar el jardín sigue siendo muy fuerte en toda Europa. Sin embargo, cada vez hay más conciencia de que la jardinería puede ser físicamente exigente. Así lo confirma el 77 % de los encuestados, porcentaje que asciende al 91 % en Alemania. En este contexto, las tecnologías inteligentes están demostrando ser valiosas aliadas.

Herramienta inteligente: la nueva frontera de la jardinería europea

Los datos de la encuesta revelan un gran interés por las soluciones tecnológicas que simplifican y mejoran el mantenimiento del jardín. Encabezando la lista de herramientas más deseadas se encuentran los sistemas de riego inteligentes (33 %), seguidos de los robots cortacésped autónomos (23 %) y las aplicaciones de identificación de plantas (20 %). Esta tendencia, liderada por Italia, España y Polonia, indica claramente que los consumidores están dispuestos a adoptar soluciones inteligentes, centradas en la sostenibilidad y la facilidad de uso en las tareas de jardinería.

Jardines de todos los tamaños, necesidades comunes

La investigación muestra que, de media, el 22 % de los europeos tiene un jardín de menos de 125 m², con máximos en el Reino Unido (31 %) e Italia (26 %), mientras que solo el 9 % tiene jardines de más de 500 m². Independientemente del tamaño, el enfoque tecnológico es coherente: los que tienen espacios más pequeños buscan eficiencia y facilidad de uso, mientras que los propietarios de jardines más grandes buscan soluciones conectadas, autónomas y personalizables.

El jardín se considera ahora una extensión del hogar, un espacio para disfrutar en armonía con la naturaleza. En este contexto, las tecnologías inteligentes, como las desarrolladas por STIGA, no solo reducen el esfuerzo físico, sino que transforman el cuidado del jardín en una experiencia más accesible, sostenible y gratificante.

“En STIGA, consideramos que la tecnología no es un objetivo, sino un medio para mejorar la jardinería cotidiana. Nuestras herramientas inteligentes están diseñadas para simplificar las tareas y enriquecer la experiencia de los aficionados a la jardinería, integrando a la perfección la innovación en las tareas habituales. Creamos soluciones que realmente satisfacen las necesidades de las personas, con el objetivo de hacer que todos los espacios verdes, ya sean grandes o pequeños, sean más enriquecedores, sostenibles y conectados”, comenta James Cameron, director de innovación de STIGA.