Los jugadores de la Arandina insisten en que no hubo relación sexual y desconocían la edad

Los tres exjugadores de La Arandina Club de Fútbol, Carlos Cuadrado Santos ‘Lucho’ , Víctor Rodríguez Ramos ‘Viti’ y Raúl Calvo Hernández, mantuvieron hoy en sede judicial que “no sucedió nada”, que “si que estuvo en la casa” pero que “no hubo relaciones sexuales”, según declaró a los medios de comunicación el abogado de la acusación popular ejercido por la asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo.

En esta misma línea se pronunció la abogada de la menor, Patricia Ortiz, quien subrayó que mañana viernes es “el día más importante” del juicio con la declaración de la víctima. También precisó que ninguno de los tres futbolistas quiso contestar a las preguntas de la acusación particular ni popular y solo lo hicieron a las de la Fiscalía y de las defensas.

La Audiencia Provincial de Burgos acogió durante cerca de tres horas la primera sesión, a puerta cerrada, del juicio del denominado ‘caso Arandina’ con las declaraciones de los tres exfutbolistas de La Arandina Club de Fútbol, acusados por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años en noviembre de 2017 en un piso que compartían en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), así como de atentar contra su libertad sexual y de ser cooperadores necesarios en los hechos, y se prolongará hasta el próximo miércoles, 27 de noviembre.

Así, la vista oral comenzó a las 10.20 horas hoy con las declaraciones de los tres acusados, habiendo un receso de quince minutos a las 12.15 horas, finalizando la primera sesión de la vista oral poco antes de las 13 horas. Así, a su término el letrado de la acusación popular relató que los tres futbolistas mantuvieron en su declaración “la misma versión” que lo hicieran en la fase de instrucción en el Juzgado de Aranda de Duero.

La acusación pública señala en sus conclusiones provisionales que los tres procesados -que carecen de antecedentes penales y en el momento de los hechos aún eran jugadores de La Arandina- mantenían contactos telefónicos y a través de redes sociales, principalmente WhatsApp, desde septiembre de 2017 con la menor de entonces 15 años, L.Z.L. a quien conocían con anterioridad y sabían la edad que tenía, con el objeto de convencerla para que tuviera relaciones sexuales con ellos.

En el escrito de acusación se considera probado que el 24 de noviembre de 2017, la menor acudió al domicilio de los tres procesados, donde después de una conversación fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de la casa, para seguidamente ser de nuevo obligada, por Raúl Calvo a soportar otra relación sexual en un dormitorio de la vivienda.

Acerca del tema de los mensajes a través de Whatsapp, el abogado de la asociación Clara Campoamor señaló que “ellos han dicho que era una broma que le estaban gastando a la niña porque estaba mandando demasiados mensajes a uno de ellos, concretamente a Carlos, no hacía más que llamarle por teléfono, mandarle mensajes y que era como una forma de asustarla”. “Lo único que no han explicado es cómo es que coincide luego con lo que realmente sucede”, apostilló.

Respecto de si sabían la edad de la víctima, señaló que lo que han manifestado es que “no sabían de la edad, que la primera noticia que tienen de la edad, de una manera cierta, es cuando hablan el día 28 con la psicóloga, es el día que alguien les dice la edad que tiene”. Preguntado sobre si han dicho ante el tribunal cuántos días estuvo la menor en el domicilio, el letrado de la acusación popular manifestó que “al final han dicho que uno solo, solo ese día 24 (de noviembre)”. “Uno de ellos había declarado que había estado dos días, pero ahora nos ha dicho que no es que estuviera los dos días, sino que estaba en el portal”, agregó.

También se refirió a que “el juicio se decide mañana” porque la declaración de la menor es “fundamental”. “La única persona que ha visto además de los acusados lo que allí ha sucedido es la menor, todas las demás pruebas están alrededor”, añadió. Preguntado acerca de si se ha concurrido en alguna contradicción por parte de los jugadores, Calvo afirmó que “si que existe alguna contradicción y algunas cosas que no están bien explicadas” pero indicó que “eso me lo reservo porque forma parte de mi ejercicio de la acusación”. “Contradicciones en sí mismas, en las declaraciones de los acusados”, añadió y apostilló que “son más contradicciones con cosas que tenemos acreditadas” porque “hay cosas que se saben que han sido y ellos no lo han explicado desde mi punto de vista”.

Este término fue negado por parte de los abogados de la defensa. En concreto, la letrado de Raúl Calvo, Olga Navarro, aseveró: “Absolutamente ninguna contradicción entre los jugadores”. Asimismo, aseguró estar “completamente seguros” de la inocencia de los acusados, quienes, dijo, “están muy bien y tranquilos”.

Por su parte, el abogado defensor de Víctor Rodríguez, Rafael Uriarte, señaló que los tres acusados “mantienen esa versión de que no ocurrió nada”. “No es que sea la misma versión, es su realidad y la realidad, no ocurrió nada”, apostilló. Finalmente, describió a su defendido en estos momentos como una persona que se encuentra “bien, muy cabal, muy serio, muy firme” en sus declaraciones.

Los tres acusados salieron de las dependencias judiciales con rostro serio y buscando evitar hacer declaraciones a las decenas de medios de comunicación agolpados a la salida de la primera sesión del juicio. Raúl Calvo -acompañado por su abogado- fue preguntado si estaba tranquilo, a lo que se apresuró Rafael Uriarte a contestar: “No puede estar tranquilo con una petición de 40 años”.

Sin embargo, previamente, Víctor Rodríguez ‘Viti’ aseguró encontrarse “bien” ante las preguntas de los periodistas. Por su parte, Carlos Cuadrado ‘Lucho’ se marchó como llegó, en taxi prácticamente a las puertas del Palacio de Justicia.

Mañana viernes comparecerá la víctima y sus padres y, a partir del lunes, 25 de noviembre, los cerca de 30 testigos propuestos por las partes (Fiscalía, acusaciones particulares y defensas). A continuación, se analizará la prueba pericial, con la declaración de profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, médicos forenses y psicólogos.

Y, finalmente la prueba documental, que en este caso tiene bastante peso por los vídeos, audios y capturas de las redes sociales por las que se comunicaban los implicados en la causa. Tras las conclusiones definitivas y los informes de las partes, los acusados podrán hacer uso de su derecho a la última palabra.

Las acusaciones y defensas presentaron antes de la celebración del juicio sus conclusiones provisionales. Así, la Fiscalía solicita 40 años para Raúl Calvo y 39 para los otros dos por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual, como autores, y dos de agresión sexual como cooperadores necesarios. Además, 10 años de libertad vigilada e indemnización solidaria y conjunta de 50.000 euros y 20.000 más en el caso de Raúl Calvo.

Por su parte, la familia de la menor pide 44 años de prisión para los tres acusados, por los mismos delitos, e igual indemnización. Y la acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor solicita 43 años y 8 meses para los tres, con mismos delitos. Por contra, las defensas plantean la absolución de sus representados al entender que no hubo delito y, por tanto, no puede existir ni autor ni cooperador del mismo.