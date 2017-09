Los préstamos rápidos por internet se disparan en época de verano

El verano es una estación muy especial. Es la época en la que rompemos con la rutina y en la que realizamos actividades que no podemos desarrollar en otros periodos, ya sea por falta de tiempo o porque la climatología no acompaña. Hablamos de viajes, deportes de verano, reformas en la casa, cursillos intensivos de idiomas, etc.

Las ideas y propuestas no faltan, pero en ocasiones implican un gasto muy difícil de asumir. Actualmente, esa falta de liquidez puntual ha dejado de ser un obstáculo. Las familias ya no renuncian a sus planes de verano y acuden cada vez más a los microcréditos y a los préstamos rápidos online para conseguir financiación y hacer realidad sus sueños.

Una de las empresas que recibe más solicitudes en verano es Presta Money, que ofrece minicréditos por internet de hasta 300 € y sin necesidad de avales ni nóminas. Tan solo es necesario rellenar un formulario, indicar la cantidad de dinero deseada y elegir la fecha de devolución del préstamo. El plazo suele ser de un máximo de 30 días.

Una vez establecidas cantidades y plazos, la web realiza un estudio de la solicitud y ofrece al cliente una lista con las entidades que se ajustan mejor a cada perfil. De esta manera, el cliente se ahorra un tiempo considerable, ya que evita tener que visitar una por una todas las webs de préstamo.

Préstamos de hasta 800 €

Los clientes que desean solicitar cantidades más elevadas pueden visitar webs como todocreditosrapidos.es, que permite disponer de préstamos online de hasta 800 € a devolver en 30 días.

El funcionamiento es similar a la propuesta anterior: el cliente determina la cantidad que desea y el plazo, y la web selecciona la empresa que mejor se adapta a la situación del solicitante. En el formulario de solicitud, el cliente deberá aportar sus datos personales y nivel de ingresos, a fin de terminar si cumple con los requisitos básicos para formalizar el préstamo.

En total, la operación suele durar unos 10 minutos y, si todo se ajusta a los criterios establecidos, en media hora el cliente podrá disfrutar de su dinero. Los solicitantes que figuran en listas de moroso no deben preocuparse, ya que no es impedimento para acceder a un préstamo rápido.

Préstamos en verano, ¿para qué?

Si, por regla general, los minicréditos o micropréstamos online sirven para cubrir imprevistos, en el caso de los préstamos rápidos que se solicitan en verano la motivación es distinta. El cliente planifica la operación en función de unos intereses concretos, como por ejemplo:

