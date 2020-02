Los sindicatos cifran en 3.000 los asistentes a la manifestación por las 35 horas

Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF volvieron a reclamar hoy a la Junta de Castilla y León el cumplimiento del acuerdo de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos de la Comunidad. Los responsables sindicales de estas tres organizaciones acusaron al Ejecutivo autonómico de “engañar” a sus trabajadores y de no cumplir el acuerdo alcanzado “porque no les da la gana”.

Cerca de 3.000 personas, según fuentes policiales, recorrieron hoy las calles del centro de Valladolid en una concentración regional para pedir además el cobro de los fondos adicionales y el desarrollo de la carrera profesional, tal y como han hecho en las últimas semanas en las diferentes provincias de la Comunidad.

Según insistieron en el comunicado que leyeron frente a la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, la vuelta a las 35 horas es “una de las reivindicaciones más demandadas” por los empleados públicos después de que se implantase la jornada de 37,5 horas, una medida “irresponsable e ineficaz” que ha provocado la “destrucción” de un elevado número de puesto de trabajo, empeorando así la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

Tras años de “encuentros y desencuentros varios” con la Junta se ha llegado a “un despropósito difícil de calificar” por parte del Gobierno autonómico e “imposible de asumir” por parte de los empleados públicos, que acusaron a la Junta de convertir “en papel mojado” los acuerdos ya firmados.

El secretario general de FSP UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, llamó a la Junta a que “no se ande con mentiras” y que no atribuya la falta de cumplimiento a aspectos que no tienen nada que ver. “Tendrá sus problemas internos, porque hay dos gobiernos o tres, y quizá las elecciones no están en los sindicatos sino en el Gobierno, que sostenga a otros gobiernos”, declaró. Pérez recordó la firma del acuerdo en mayo, que tenía que haber sido efectivo en octubre, pero que sigue sin ser una realidad a día de hoy. Además, los responsables sindicales lamentaron la falta de nuevas conversaciones con la Junta desde el mes de noviembre.

“No nos reciben, hacen las mesas y consejos, las cosas que la ley les obliga, pero de las 35 horas comprometidas, que ha engañado a trabajadores y ciudadanos, no quieren recibirnos ni saber nada de ellos”, criticó Pérez, quien incidió en que el Ejecutivo autonómico tan solo habla con la prensa “para echar la culpa a los sindicatos”, algo que rechazó porque “quien no ha cumplido es la Junta”.

La secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández Herrero, se refirió también a otra de las peticiones del colectivo como es la carrera profesional, cuya ley se hizo en las Cortes “sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales”. Aunque su desarrollo tenía que haber sido una realidad antes de finales del año pasado, a día de hoy solo se dispone de un borrador que las tres organizaciones sindicales han rechazado.

“Decimos que no a este modelo porque no es objetivo, no contempla convocatoria extraordinaria y vamos a tener empleados de primera y de segunda”, denunció Fernández Herrero, quien insistió en que este es uno de los problemas que lleva al colectivo también a salir a la calle.