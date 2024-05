Los sindicatos, liberados de simpatizantes, apenas juntan a 9.000 personas en catorce manifestaciones

En esta noticia se habla de: Castilla y León

Unas 24.000 personas, según los cálculos de la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), que la Policía Nacional cifró en unas 9.600, salieran a las calles de las capitales y principales localidades de Castilla y León para reivindicar el Primero de Mayo mejores salarios y una reducción de la jornada, en un contexto general de crecimiento económico. Pero también se coló la actual situación política nacional.

Las 14 movilizaciones celebradas en la Comunidad con motivo del Día Internacional de los Trabajadores convocadas por los sindicatos y UGT y CCOO, que estuvieron animadas por los ritmos festivos de las batucadas participantes, arrancaron a mediodía -salvo en los casos de Palencia, que lo hizo media hora más tarde, y Soria, que comenzó a las 13 horas- con la pancarta que rezaba el lema ‘Por el pleno empleo; Menos jornada y mejoras salariales’. Por lo tanto, las organizaciones sindicales y los participantes en las marchas reclamaron la reducción de la jornada, primero de 37,5 horas y después de 35 horas, y así generar más empleo, así como un aumento de los salarios de los trabajadores, enmarcado en el crecimiento económico del país y el aumento de los beneficios de las empresas.

Además, los líderes autonómicos de ambos sindicatos aprovecharon el 1 de mayo para escenificar una defensa de la democracia tanto en España como en Castilla y León, con un claro mensaje al Gobierno central de que “merece la pena” continuar con las políticas progresistas en el país y establecer una agenda social para los trabajadores.

El secretario autonómico de UGT, Faustino Temprano, aseguró que, gracias a la reforma laboral, es posible lograr el pleno empleo y animó a dar pasos para conseguir una reducción de la jornada laboral, sin olvidar un incremento de los salarios, que deberá ser impulsado por el Gobierno de la nación.

Además, apostó por que el Ejecutivo de la Nación y su presidente Pedro Sánchez acentúen sus políticas del Diálogo Social y solucione los muchos problemas que aún tienen los trabajadores del país. En este sentido, recordó que aún hay que abordar y negociar una parte de la reforma laboral en cuestiones como las indemnizaciones, los despidos, el contrato de relevo y las jubilaciones anticipadas. Por lo tanto, aseveró que hay que “ponerse las pilas.

En el mismo sentido, se pronunció el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, quien aseguró que, en un momento de crecimiento económico “importante” de España y con el aumento de los beneficios empresariales, es el momento de redistribuir la riqueza y apostar por una reducción de la jornada. A su juicio, es algo “factible” para generar más empleo y tener el horizontes de contar con una jornada semanal de cuatro días. En un primera fase, habló de las 37 horas, pero sentenció que el objetivo final es llegar a las 35 horas.

Pese a la subida del SMI, Andrés apuntó, según Ical, que España sigue con un “problema” de los salarios y consideró que es el momento por que todos los sectores productivos aumentan sus beneficios de forma “considerable”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien participó en la manifestación de Valladolid, destacó que España tiene una economía que crece por encima de la media europea. De ahí que planteara la pregunta: “¿Cómo iría la economía española si se produjera la regeneración democrática y si no hubiera un oposición política destructiva?” .

Y es que consideró que la regeneración democrática es la “gran asignatura pendiente” en España, por lo demandó a la oposición, “también” impulsarla para que España siga en la línea del crecimiento y evolucione “mejor”. Eso sí, acusó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de “dislocar” todos los mecanismos y poderes del Estado.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, advirtió en la convocatoria de Burgos que Castilla y León tiene un “gobierno rehén de la extrema derecha”, que quiere “cargarse” una de las “mejores cosas construidas” en la Comunidad: el Diálogo Social. Por lo tanto, apeló a la reivindicación de la clase obrera frente a los “riesgos evidentes” que suponen “la derecha y la extrema derecha”, que, a su juicio, quieren “destruir todo lo conseguido”.

En la convocatoria autonómica de la manifestación, celebrada en Valladolid con la presencia de 12.000 asistentes, si bien la Delegación del Gobierno lo rebajó a los 2.700, no faltaron las banderas de CCOO y UGT, así como los lemas de diferentes sectores, como el de los pensionistas, la educación o la industria, con peticiones por “un trabajo decente” y “más derechos, igualdad y cohesión”. Tampoco faltaron pancartas más genéricas, como la que señalaba que “los derechos se conquistan y se defienden” o aquella que reivindicaba la “unidad de clase contra el fascismo”.

En la ciudad de León, la manifestación del Primero de Mayo mezcló fiesta y reivindicación, con la asistencia de 2.000 y 1.500, según los cálculos de la Policía Nacional, a las que hay que sumar las 500 en Ponferrada (350, según la Subdelegación). El secretario provincial de la Unión General de los Trabajadores, Enrique Reguero, que mostró su “alegría” por el hecho de que “el Gobierno siga al frente para abordar todo lo que queda pendiente, avalar y consolidar todo lo que se ha conseguido y trabajar para una agenda amplia y grande que se tiene que sacar adelante”.

Reguero hizo un llamamiento a “parar a la derecha y la extrema derecha que tanto daño están haciendo al dinamitar el diálogo social en Castilla y León” y puntualizó que esto “no ocurre en León”, donde aseguró que se trabaja “con los ayuntamientos de León y San Andrés y con la Diputación para fortalecer un diálogo social que sea bueno para los sectores más desprotegidos de la provincia”.

Por su parte, la secretaria general de Comisiones Obreras, Elena Blasco, reconoció que esta jornada “de festividad pero también de reivindicación” también está marcada por “la inestabilidad política”, a pesar de que “la decisión de Pedro Sánchez haya dado cierta normalidad institucional”.

Para Blasco, esta situación “debería llevar a una reflexión mucho más profunda que es qué tipo de democracia queremos”, mientras que la decisión del presidente del Gobierno “tiene que venir acompañada de un conjunto de reformas que tienen que abordar el beneficio y el bienestar social, así como la implicación, la inversión pública y un desarrollo industrial con un objetivo final que es el pleno empleo, pero siempre y cuando sea con derechos, calidad, condiciones laborales e igualdad”.

Entre los asistentes, destacó la presencia del alcalde de la ciudad, José Antonio Diez, y del secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, así como el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos.

Por su parte, en Burgos, los sindicatos lograron reunir a 2.500 personas (800, según la Delegación del Gobierno) a los que se unieron los 450 en Miranda de Ebro (120, para la Policía) y los 200 en Aranda de Duero. “Es un día de reivindicación y recuerdo por todos aquellos que han conseguido una sociedad mejor”, afirmó el secretario provincial de UGT, Pablo Dionisio Fraile. Su homólogo en CCOO, Juan Núñez, también pidió dar el salto y ser ambiciosos para avanzar en derechos sociales, laborales y de ciudadanía en esta legislatura.

Indicó así que los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que la situación económica del país es “satisfactoria”, con un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,7 por ciento, y seis de los primeros bancos del país con resultados de más de 6.600 millones de euros en el primer trimestre del año. “Es el momento de ser decididos y apostar por proyectos industriales, aprovechando la transición del modelo energético y del modelo productivo en las empresas para buscar ese mayor valor añadido en nuestras producciones, una mayor implantación del sector industrial en el territorio, que es el que produce estabilidad y mejora de avances en los salarios”, añadió Núñez.

El portavoz de UGT recordó que el sector servicios en Burgos “no está bien”, dado que hay 10.500 parados de este sector en esta provincia. “No tenemos una formación para la restauración, para el sector de cuidados, para el sector de limpieza”, lamentó. Por ello, en el día de hoy, hizo un llamamiento a luchar por la “formación de los desempleados”. “Los empresarios se quejan de que no tienen los adecuados profesionales pero lo que hay que hacer es formarles. Lo que no podemos es estar sin que los parados y los desempleados en Burgos y provincia no tengan la formación adecuada”, dijo.

Asimismo, quisieron lanzar un mensaje “alto y claro” a la patronal burgalesa, a la que pidió “sentarse” para tratar precisamente este tema de formación de trabajadores, así como para hablar de salarios.

La lluvia, intermitente esta mañana de chubascos y claros en Salamanca, no impidió la celebración del Primero de Mayo, con la asistencia de 1.800 personas, que la Policía Nacional cifró en un millar, que exigieron a las administraciones públicas mejoras laborales, especialmente para los colectivos “más castigados”: las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración.

El secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz, reconoció, en declaraciones recogidas por Ical, que “en el momento en el que haya un solo parado”, para los sindicatos “no va a ser un día festivo, sino un día en el que luchar por los colectivos más castigados”, aunque, según matizó, “no ha sido un mal año en lo laboral”.

Además de los jóvenes y los parados de larga duración, el líder sindical se centró en las mujeres. “Los sectores feminizados son los más castigados, como los cuidados, la dependencia, la limpieza, o algunas subcontratas de la Administración. Son sectores en los que las condiciones son bastante más precarias que en los demás. Eso es un hecho, no es que lo diga yo”, reafirmó Marcelino Muñoz al inicio de la manifestación.

Por su parte, el secretario provincial de CCOO, José Antonio Gallego, recordó que hoy es “un día de fiesta”, pero también “un día de reivindicación”. Además, subrayó que hay que salir a las calles para reivindicar la libertad y la democracia, que a veces están en riesgo. “Podemos pensar que determinadas libertades y ejercicios democráticos están en riesgo y hoy, aquí, manifestándonos también estamos haciendo apología de estos derechos: la democracia y la libertad”, afirmó.

En Palencia, 1.500 personas (850, según la Delegación) salió a la calle, pese a la mañana interrumpida por la lluvia y el granizo, para reclamar el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de los salarios pero también se hizo referencia al genocidio en Palestina, la necesidad de salir a votar en las elecciones europeas de 9 de Junio, la situación política de España y los conflictos de Siro o Vida en Aguilar de Campoo.

“Es el momento de reducir la jornada de trabajo, de continuar limitando la contratación temporal, de una mejor regulación de la contratación parcial y de proteger el contrato de trabajo para evitar que el despido salga tan barato en este país”, destacó la secretaria de CCOO en Palencia, Elena Villamediana, mientras que su homólogo en UGT, Gorka López, aseguró que ambos sindicatos seguirán luchando por conquistar derechos y por la mejora de las condiciones de los trabajadores.

Ambos hicieron un especial llamamiento al presidente de la CEOE palentina como consecuencia de las declaraciones sobre el absentismo que ha realizado en los últimos días. “No se puede consentir que este alumno aventajado de Garamendi diga que el salario mínimo interprofesional es un quebradero de cabeza o que asegure que el alto índice de absentismo laboral en la provincia es un fraude generalizado”, aseveró López.

En Segovia, con unos 500 participantes, se repitieron las consignas de mejores salarios, pleno empleo y jornada reducida, aunque también se pidió un “regeneración democrática”. Santiago Martínez, de UGT, reconoció que el Primero de mayo de este año es más tranquilo en lo que a negociación colectiva se refiere, pero con “muchos asuntos pendientes”, como la reducción de la jornada y el aumento de los salarios. Reconoció que sobre la mesa hay algunos convenios colectivos, como el del Comercio, Agropecuario y del Metal, por ejemplo.

“Sin autocomplacencia”

Álex Blázquez, de Comisiones Obreras, apostó por continuar en la batalla, por que hay “muchos retos” y no cabe caer en la autocomplacencia”. “Tenemos que intentar que la contratación sea fija, no sea temporal, y rebajar la tasa de paro, que es la segunda mejor de España, entre las mujeres”, declaró.

En Soria, la Subdelegación del Gobierno calculó que 450 ciudadanos -frente a los 800 contabilizado por los convocantes- acudieron a la llamada de los sindicatos de clase, quienes pidieron “una apuesta clara y negociada para que quien quiera trabajar “tenga la posibilidad de encontrar un empleo con buenas condiciones laborales y sociales”.

Así lo trasladó el secretario general del Comisiones Obreras, Javier Moreno, en “un día festivo pero también reivindicativo” en el que reconoció que debido a que la situación actual de la economía es “favorable” y el país tiene el “récord” de cotizantes a la Seguridad Social, con 21 millones, el objetivo es “que todas las personas encuentren un empleo estable, digno, de calidad, con buenas condiciones laborales y que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales”.

Añadió Moreno que, desde la entrada en vigor de la reforma laboral en enero 2022, “como fruto de las negociaciones del Gobierno de coalición y las centrales sindicales CCOO y UGT”, se ha aumentado “de manera considerable” el número de contratos indefinidos, “lo que permite dar estabilidad a los puestos de trabajo y a las personas trabajadoras”, pero abogó por “seguir haciendo crecer ese porcentaje”.

Mejor y más empleo

Unos 700 zamoranos (300, según la Policía Nacional) se manifestaron por el centro de la capital para reclamar derechos y avances al considerar que, todavía, quedan muchos retos por conseguir. En este sentido, la secretaria provincial de CCOO, Trinidad Acebes, recordó que todos los informes económicos de este año constatan la mejoría de la situación, por lo que hay que exigir una mejora del empleo, en su calidad y en su cantidad.

“Por eso, este año, uno de los principales argumentos que llevamos en nuestro lema es el pleno empleo, para lo que tenemos que trabajar mucho más. Y, después, que se mejoren las condiciones de desempleo, que haya menos jornada para poder disfrutar más de la calidad de vida y que se sigan aumentando los salarios”, añadió.

Por su parte, el secretario general de UGT de Zamora, Juan Escudero, también incidió en que la reivindicación radica en “mejoras salariales, menos jornada para poder redistribuir el trabajo y que haya menos desempleo, porque va a ser la única forma de combatir el paro en Zamora”.

En este sentido, recalcó que los jóvenes “se van marchando a trabajar a las provincias limítrofes porque aquí no hay y, reduciendo las jornadas, tiene que ampliarse el campo de trabajo” y apostilló: “Cuando vienen mal dadas, siempre se recorta, lo primero, el salario de los trabajadores. Ahora, que parece que hay un ascenso económico progresivo, que se revierta también en los salarios de los trabajadores”.

Unos 800 abulenses (350, según la Subdelegación), ataviados con sus banderas y sus pancartas, vencieron al frío para participar en la marcha por las calles de Ávila, que comenzó y finalizó en la plaza de Santa Ana, donde se procedió a la lectura de un manifiesto reivindicativo por parte de los líderes sindicales. Una manifestación que estuvo llena de pancartas reivindicativas, ya que cada asociación portaba una propia. En la principal, sujetada por los líderes sindicales de UGT y CCOO, se pudo leer la proclama ‘Por el pleno empleo: menos jornada, mejores salarios’. Pero junto a ellas hubo cuatro más. Una de los auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicio (SAD) de Ávila (‘Defienden sus derechos y necesidades de los usuarios. No a la lista de espera’), otra de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Ávila (‘La Sanidad Pública es un derecho. ¡Que no te la roben!’), otra de Podemos (‘Contigo, Podemos’) y una más de la Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC (‘Cuidad el trabajo, cuidar la vida’).

La jornada festiva y reivindicativa convocada por UGT y CCOO en la Comunidad se completó con las manifestaciones celebradas en otras localidades como Aranda de Duero, Medina del Campo, Miranda de Ebro y el municipio palentino de Aguilar de Campoo.