Los taxistas protestan frente a la sede del PP; Los conductores de VTC, ante PSOE y Podemos

En la primera concentración, de unas 1.500 personas frente a la sede de Podemos en la calle Princesa, apoyados por los sindicatos UGT y SLT, portaban pancartas en las que se podía leer frases como “Nosotros damos agua, no tiramos agua”; “Déjame trabajar”; “En el futuro cabemos todos”; “Somos trabajadores, no multinacionales”.

Otras pancartas decían “Que el usuario pueda elegir”; “Yo sí pago impuestos” y “Mis hijos también comen”, al tiempo que coreaban gritos de “Queremos seguridad, queremos trabajar”, y “No a la violencia”, controlados de cerca por la policía que estableció un cordón de seguridad frente a la sede de Podemos.

Los manifestantes ocuparon un carril bus en la calle Princesa donde pusieron un pequeño escenario en una furgoneta con micrófono, desde donde los conductores han acusado a Podemos de “buscar el voto de los taxistas”.

Tras ello, varios centenares de personas se han dirigido a la sede del PSOE, momento en que UGT se ha desvinculado de la marcha retirando sus carteles. Una vez en la calle Ferraz, se encontraron también con una amplia presencia policial y han cortado solamente un carril, sin que se hayan registrado incidentes.

“Aquí estamos representando a los trabajadores de las VTC. Hemos visto necesario estar en la sede de PSOE, que fue quien abrió la problemática donde ya estábamos conviviendo todos para trasladarla y pasar la patata a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos”, ha dicho el secretario general de SLT, Julio Muñoz Reja.

“Trasladamos al Gobierno de la nación y al PSOE que haga y reestructure ese real decreto y lo marque como estaba hecho: desde el Estado. No dividamos más, bastante tenemos ya con Cataluña. Hagamos una ley de la movilidad para todos los españoles, donde tenemos hueco todos”, ha añadido.

“Reglamentemos qué hay que hacer por el VTC y qué hay que hacer por el taxi. Todos tenemos nuestros trabajos y podemos convivir perfectamente. Es lo que queremos desde este sindicato: defender a los trabajadores de la VTC pero, por supuesto, no podemos dejar en la calle tampoco a ningún taxista. Eso es lo que tienen que aprender ellos”, según Muñoz.

Por su parte, el portavoz de SLT José María Casallas, ha criticado que UGT participara en la concentración de Princesa contra Podemos y ahora se desvincule de la protesta de Ferraz.

“Entendemos que tan culpable es Podemos como PSOE de lo que está pasando. No nos ha parecido bien que UGT quite sus carteles porque no quiera aparecer en la sede del PSOE. Si vas a Podemos también tienes que ir al PSOE, igual que cualquier partido político que tenga cualquier tipo de responsabilidad”, ha añadido el sindicalista.