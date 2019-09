Los vapeadores piden la dimisión de la ministra de Sanidad en funciones

Más de un centenar de vapeadores se han concentrado este lunes ante el Ministerio de Sanidad para pedir la dimisión de la ministra María Luisa Carcedo por la «campaña de desinformación» sobre los cigarrillos electrónicos, que «salvan vidas», ya que ayudan a abandonar el tabaco.

El pasado 4 de septiembre el Ministerio lanzó una campaña institucional contra el tabaco, dirigida especialmente a los más jóvenes y centrada en las nuevas formas de consumo, bajo el lema «El tabaco mata y te ata en todas sus formas».



El portavoz de la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores personales (Anesvap), Julio Ruades, ha leído un manifiesto en el que ha pedido la retirada de la campaña y, tras lo cual, los concentrados han guardado un minuto de silencio «por los muertos que va a causar el Ministerio con su campaña de desinformación».



Desde Sanidad, la subdirectora general de promoción de la salud y vigilancia en salud pública, Pilar Campos, ha respondido diciendo que la campaña pretende alertar a los nuevos consumidores de que el vapeo es una puerta de entrada al consumo de tabaco.



En declaraciones a los medios, ha explicado que los cigarrillos electrónicos contienen en su mayor parte nicotina, lo que genera adicción, sobre todo en adolescentes y jóvenes, y, además, se ha demostrado que son nocivos para la salud y producen alteraciones en las vías respiratorias.



Campos ha dicho que no está demostrado que el vapeo sea un método eficaz para dejar de fumar y ha señalado que, cuando se recomiende, debe ser en casos «muy concretos» y «nunca utilizarse como estrategia poblacional como pretende la industria».



«No se trata de elegir entre lo menos malo y lo más malo, y el mensaje del Ministerio es que lo más saludable es no fumar ni inhalar ningún tipo de sustancia puesto que los pulmones están hechos para respirar aire limpio», ha recalcado.



Por su parte, el portavoz de Anesvap ha apuntado a Efe que se ha demostrado que el vapeo «es muy efectivo» como método para dejar de fumar como lo avalan más de 40 estudios, entre ellos el del Real Colegio de Médicos del Reino Unido, que asegura que es un 95 % menos nocivo que fumar.



Ha denunciado que la campaña incluya al vapeo «como una forma más de fumar, cuando es totalmente falso», y ha asegurado que los vapeadores «no somos parte del problema sino que podemos ser parte de la solución».



La presidenta de Anesvap, Ángeles Muntadas-Prim, ha manifestado su «indignación» con la campaña de Sanidad y ha dicho que «todos estamos de acuerdo en que ‘fumar mata y ata’ pero el vapeo, no».



Ha explicado que el vapeo está destinado a personas que ya tienen dependencia del tabaco y que no consiguen dejar de fumar, a las que el Ministerio «les niega una posibilidad de librarse del tabaco».



«Nadie dice que el vapeo sea inocuo pero es infinitamente menos dañino que fumar», ha subayado Muntadas-Prim, quien se ha mostrado «absolutamente convencida» de que puede salvar vidas, a la vez que ha restado importancia al consumo en jóvenes, que es «ínfimo».