MIGUEL NAVARRO| Luis Enrique ha mostrado su vena más reivindicativa en torno a las palabras de Gerard Piqué. El central catalán atacó frontalmente los valores del Real Madrid y su técnico no ha sido menos. Lejos de rebajar la tensión advierte que no quiere entrar porque su contestación sería todavía más radical. Con estas palabras, unidas al apoyo institucional, el Barça de pleno entra en una guerra institucional con el Madrid.



“Sus declaraciones están en su línea. Respeta la opinión de los demás y quiere que respeten la suya. Si no hubiera un Pique habría que clonarlo”, ha afirmado Luis Enrique

El asturiano ha dado sus motivos para no convocar ni a Piqué ni a Messi después del parón de selecciones. “No está Piqué en la lista. ¿Es por preservarlo de la quinta tarjeta? ¿Para eso no era mejor que la hubiese visto contra el Valencia?. Ya sabéis que no se pueden forzar las tarjetas amarillas… Es por darle descanso a un jugador vital para nosotros”.



Además, Luis Enrique destaca que las bajas de Piqué y Messi no se encuadran en un intento de buscar soluciones con otro esquema: “Podemos utilizar el sistema que queramos independientemente de los jugadores. No influye. Nos gustaría contar con Leo pero al menos dispondrá de descanso si es que hay que mirar la parte buena. Independientemente de que esté Messi, Piqué o cualquier jugador, utilizaremos el sistema que entendemos sea mejor”



Luis Enrique no se encuentra molesto con las palabras de Piqué: No es importante lo que piense o deje de pensar en el sentido. Pero más allá de eso, tendríamos que poner para vosotros un Gerard Piqué. Lo bien que os lo pasáis con él. Habría que clonarlo si no existiera. Y sus declaraciones van en la línea de lo que es él. Respetuoso con la manera de pensar de los demás y le gusta que lo respeten a él. A partir de ahí tenéis material para divertiros.



Luis Enrique también da la cara por la sanción de Messi

El técnico asturiano mostró su rechazo ante la sanción de cuatro partidos a Leo Messi. Luis Enrique se mostró contrariado porque las sanciones al argentino sea por temas disciplinarios y reiteró su ejemplaridad dentro y fuera del campo.

“Lo que me parece increíble son los números. Un jugador respetuoso con los árbitros, cero conflictivo, genera cero polémicas. Es de aplaudir su comportamiento, que es intachable” destacó Luis Enrique.

Sobre si entiende el motivo por el cual la FIFA decidió entrar de oficio contra Messi: “No me interesan las polémicas. He hecho una defensa clara de Messi, de su actitud dentro y fuera de los campos y el resto no lo tengo que valorar”.



Finalmente sobre si le ha visto afectado: “Matizaría. Fuera y dentro del terreno de juego es intachable y única. Lo he visto muy bien. Hoy tenía incluso la posibilidad de no entrenar y de tener descanso. Son todo situaciones positivas y lo veo a su mejor nivel”.