MIGUEL NAVARRO| Luis Enrique ha manifestado que se va a mantener al margen sobre las recomendaciones al club sobre su relevo. El técnico asturiano entiende que es lo mejor para todos. Afirma que el calendario puede influir en situaciones de igualdad como la actual.

“Ya sabéis mi opinión sobre él. Me voy a mantener al margen. Es lo mejor para todos” ha afirmado Luis Enrique sobre las opciones de su segundo como su relevo. Sin embargo, a diferencia del relevo Tito-Guardiola, destaca que no se va a enfadar si finalmente asume el reto: “No me voy a pronunciar. No me enfadaré. Somos amigos desde hace muchos años”.



Sobre el Valencia: “Es un rival que siempre nos ha costado, no sólo aquí sino en Valencia. Ha sido un rival complejo, porque tiene jugadores de perfil alto, aunque no esté muy bien clasificado. Es potente. Es un equipo al que hay que vigilar. Nos va a meter en dificultades. No sólo por su juego directo, con la presencia de Zaza, sino también con el asociativo, con la llegada de Orellana”.

Luis Enrique valoró al rival en Champions, la Juventus: “En cuartos no se puede esperar un rival sin importancia. Le conocemos bien de anteriores enfrentamientos. Desde la final de Berlín ha cambiado jugadores, pero sigue siendo temible”.

El asturiano se volvió a mostrar ácido y falto de sensibilidad ante una nueva salida en un banquillo, en ese caso la renuncia de Quique Setién: “Pues tendrán que fichar a un nuevo entrenador”.



En referencia a la continuidad de Iniesta: “Vimos la mejor versión de él al principio de temporada, pero tuvo dos lesiones por entradas muy duras. Y ahora le veo como al inicio. Hemos querido cuidarle”.

Luis Enrique alude al calendario como clave en la Liga

El técnico asturiano ha remarcado que, en situaciones de igualdad como la competición nacional, el calendario puede ser decisivo para dirimir el nuevo campeón

“Beneficia a todas las competiciones, pero hay muchos factores que influyen” afirma Luis Enrique.

Además insiste en la bestialidad de partidos que se le acumularán a ambos contendientes: “Esta Liga se decidirá en la penúltima o en la última jornada, porque el calendario es bestial y porque los de abajo sumarán muchos puntos”.

En este contexto, destaca que los minutos para dosificar a Messi son claves: “Está en los mismos números de la pasada temporada. Un poco por encima, porque el año pasado estuvo dos meses lesionado. Es difícil prescindir del mejor jugador del mundo”.