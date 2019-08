Madrid, capital de la arquitectura avanzada con REBUILD 2019

Más de 280 expertos internacionales del sector de la edificación y la vivienda se darán cita en el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0

Al Congreso le complementan las novedades que se presentarán en el espacio expositor, un showroom de 15.000 m2 que ha alcanzado ya el 100% de ocupación

REBUILD 2019, que se celebrará del 17 al 19 de septiembre en IFEMA (Madrid), contará con la presentación de novedades de firmas líderes como BAXI, Simon, Grohe, Porcelanosa, Roca, Saint-Gobain, Finsa, Siber, Technal, Distiplas o TITAN

Madrid, 28 de agosto de 2019. El Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 tendrá lugar durante la nueva edición de REBUILD, el evento en la confluencia con la innovación, la digitalización, la industrialización y la sostenibilidad de los materiales para el sector de la edificación y que reunirá a más de 8.000 profesionales del 17 al 19 de septiembre en IFEMA, Madrid. El Congreso contará con la participación de más de 280 expertos internacionales que abordarán los desafíos del sector en cuanto a tecnología; eficiencia energética; así como nuevos sistemas constructivos.

Expertos como Marwan Halabi, profesor de la BAU-Beirut Arab University –especializado en el diseño paramétrico digitalizado, acercando características del estilo arquitectónico de Gaudí al alcance de cualquier arquitecto–; o la doctora arquitecta Marlen López, de Media Lab –experta en el desarrollo de proyectos de innovación de aplicación de la biomímesis en la arquitectura, así como en el uso de nuevas tecnologías de fabricación (impresión 3D, corte láser y materiales reactivos)– serán dos de los grandes protagonistas del primer día. Por un lado, Halabi desvelará claves del mercado actual, así como ejemplos de rentabilidad de los edificios de consumo casi nulo o cómo implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mientras que la Dra. López impartirá una clase magistral que va de la Biología a la Ingeniería constructiva con sistemas pasivos.

La sostenibilidad es uno de los principales ejes centrales del congreso, con la participación de Michael Weinstock, docente de una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas del mundo, la Graduate School of the Architectural Association de Londres, donde dirige el programa de tecnologías emergentes, que será el encargado de compartir su visión sobre Urban Ecologies y de debatir junto a Claudia Pasquero, codirectora del ecoLogicStudio, sobre modelos contemporáneos de actuación arquitectónica junto a otros expertos. Otro plato fuerte serán el debate en el que participará la coordinadora técnica de la Herramienta de Perfiles para Ciudades Resilientes de UN Hábitat Amaia Celaya sobre cómo hacer que uno de los elementos clave de una ciudad –sus edificios– puedan ser no sólo consumidores de energía sino sus suministradores.

Impresión 3D, Robótica y construcción industrializada y colaborativa

Otros participantes innovadores que también intervendrán en el Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de REBUILD 2019 son Kepa Iturralde, investigador asociado de la Cátedra de Realización de Edificios y Robótica de la Universidad Técnica de Munich o Santiago Cirugeda, profesor del IE School of Architecture & Design, entre otros. Por su parte, Iturralde sentará las bases de la industrialización en arquitectura y presentará aplicaciones digitales para la calidad y la productividad en la construcción, mientras que Cirugeda compartirá nuevos métodos colaborativos en este sector que apuestan por hacer partícipes a los futuros usuarios de los edificios durante su construcción. Otra sesión destacable es la dedicada al 3D Printing aplicado al sector de la construcción, que correrá a cargo de Manuel Jiménez García, director de madMdesign y cofundador de la marca de diseño de fabricación robótica Nagami junto a Javier Alonso, CEO de Atanga Arquitectura 5.0.

Cada mes aparece una nueva aplicación de un robot para la construcción: exoesqueletos para levantar pesos, perros-robot vigilando las obras, drones que ensamblan piezas, robots que colocan ladrillos con mortero de cemento… Nos vamos acercando a la introducción real de robots en una obra y así lo presentará en su sesión Ada Yvars, directora de MYAA Architects, quien nos desvelará la situación real de la arquitectura avanzada.

Edificio Sócrates: un proyecto desde todos los puntos de vista

El Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 presenta por primera vez el Edificio Sócrates, una jornada dedicada a analizar todo un proyecto desde la fase de análisis de su viabilidad hasta la entrega de llaves, teniendo en cuenta todos los agentes que intervienen en el proceso, desde el promotor al experto en economía circular.

Para dar cabida a la amplísima agenda especializada de contenidos –más de 80 sesiones distintas en tres días– para cada perfil profesional asistente, el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 contará con cuatro auditorios simultáneos en los que se desarrollarán actividades de forma paralela. Cabe destacar, además, que REBUILD 2019 cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid; el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), el Colegio de Decoradores y Diseñadores de Interior de Madrid (CODDIM), el Colegio de Aparejadores de Madrid (COAATM), la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) así como más de 90 organizaciones empresariales, universidades, asociaciones, colegios profesionales, centros tecnológicos y las empresas más innovadoras en la fabricación de materiales y soluciones para la edificación.

Más información y materiales gráficos en este enlace.

